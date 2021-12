ASCOLIPICENO – Cultura e non solo.

Grande successo per l’ultima iniziativa dal rinato gruppo Fai Giovani di Ascoli, la conferenza con il Professor Giorgio Bonomi, “Il seno nell’arte”, tenutasi sabato a Palazzo Bazzani ad Ascoli Piceno. La sala era gremita, nel rispetto delle normative vigenti, ed il pubblico visibilmente interessato alla tesi esposta dal professore, tanti anche i giovani presenti all’evento, trainati dall’entusiasmo e dall’energia del nuovo gruppo Fai.

Sono intervenuti la presidentessa regionale del Fai, Alessandra Stipa, il capogruppo del Fai giovani di Ascoli, Gino Petronio, e l’assessora alla cultura del comune di Ascoli, Donatella Ferretti.

Il professor Giorgio Bonomi ha illustrato e commentato la rassegna di immagini dedicata alla parte più femminile di una donna, il seno, elemento dominante in numerose opere d’arte e ricco di diversi significati. Tutto è partito da un progetto, nato dai suoi studi sull’autoscatto fotografico d’artista, da cui sono usciti due volumi ed un terzo è in stampa, che esaminano circa 1.500 artisti contemporanei di tutto il mondo. La ricerca mette in luce che l’autoscatto è praticato soprattutto dalle artiste di genere femminile e spesso queste si riprendono nude; così il seno delle artiste emerge in primo piano in diverse modalità: nella loro semplice bellezza, o come supporto su cui si dipinge o si scrive, oppure come elemento di testimonianza di malattia (tumore o anoressia) infine come elemento di maternità e nutrimento.

Il gruppo Giovani, insieme alla delegazione, sta già lavorando ad i prossimi eventi, tra cui le prossime Giornate Fai di Primavera che avranno luogo in tutto il territorio piceno nel weekend del 26 e 27 marzo.

