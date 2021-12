ASCOLI PICENO – Le condizioni della pista ciclabile di Ascoli Piceno in alcune delle sue parti risultano preoccupanti per i cittadini che ogni giorno in bicicletta o a piedi per una passeggiata percorrono il percorso e necessitano di una maggiore e celere manutenzione.

Come il tratto che collega il parco di Brecciarolo a Monticelli completamente al buio proprio nel punto in cui le persone sono costrette ad attraversare sui dei minuscoli marciapiedi e le auto transitano per accedere alle abitazioni in quanto sono state costruite case senza una viabilità vera e propria.

In primo piano è disponibile il nostro video, buona “visione”.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.