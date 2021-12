ARQUATA DEL TRONTO – Un bel gesto, per regalare un sorriso ai più piccoli.

Nella mattinata del 16 dicembre, una delegazione Siulp composta dal segretario provinciale Massimo Mellozzi e da Onesi Sandro e Paci Maurizio, si è recata presso l’Istituto Scolastico Comprensivo del Tronto Valfluvione di Arquata del Tronto, dove alla presenza del Dirigente Scolastico dr. Sergio Spurio e del Sindaco del Comune Michele Franchi, è stata fatta consegna di 60 pacchi natalizi per i bambini che frequentano quel plesso scolastico che vanno dall’infanzia, alle elementari e medie.

I pacchi, fatti giungere direttamente dinanzi al plesso scolastico da una ditta di autotrasporti, sono stati dati in custodia al direttore Sergio Spurio per la successiva consegna ai bambini al momento dell’uscita dalla scuola, non potendo avvenire in presenza per il rispetto delle norme covid 19.

L’auspicio del Siulp è di aver contribuito a portare un piccolo sorriso ai quei bambini, alleviando con questo piccolo gesto le grandi sofferenze che hanno pesantemente colpito cinque anni fa questi territori ed in particolar modo proprio i bambini.

“Riteniamo che la ripartenza della scuola sia stata determinante per accelerare il processo di ritorno alla normalità e per far si che non avvenisse uno spopolamento irreversibile di questa località e dei Comuni limitrofi” – hanno dichiarato i rappresentanti della delegazione.

Al termine dell’incontro la delegazione Siulp ha ringraziato le autorità per l’accoglienza ricevuta e l’opportunità concessa, augurando buon Natale a tutti ed alle famiglie dei bimbi del territorio.

