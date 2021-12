La nuova stagione teatrale 2022 di Ascoli Piceno propone un cartellone che va dal 25 gennaio al 10 aprile con quattro appuntamenti doppi e due spettacoli al Teatro Ventidio Basso e due spettacoli per le famiglie al Teatro dei Filarmonici.

ASCOLI PICENO – Ricca e variegata si presenta la nuova stagione teatrale 2022 di Ascoli Piceno, promossa dal Comune di Ascoli Piceno con l’AMAT e realizzata con il contributo della Regione Marche e del MiC. Il cartellone dal 25 gennaio al 10 aprile offre quattro appuntamenti in abbonamento in doppia rappresentazione e due spettacoli fuori abbonamento al Teatro Ventidio Basso e un due spettacoli dedicati alle famiglie al Teatro dei Filarmonici.

Si parte il 25 e 26 gennaio con “Mine Vaganti”, prima regia teatrale di Ferzan Ozpetek che mette in scena l’adattamento di uno dei suoi capolavori cinematografici, pluripremiato con 2 David di Donatello, 5 Nastri D’Argento, 4 Globi D’Oro, Premio Speciale della Giuria al Tribeca Film Festival di New York e Ciak D’Oro come Miglior Film. Ad interpretarlo sul palco del Ventidio Basso saranno Francesco Pannofino, Iaia Forte, Erasmo Genzini, Carmine Recano e Simona Marchini.

Il 22 e il 23 febbraio sarà, invece, la volta di Stefano Accorsi con il suo nuovo spettacolo dal titolo “Storia di 1″, scritto dalla drammaturga, regista e attrice Lucia Calamaro con Daniele Finzi Pasca. “Questo lavoro è un tentativo impressionistico di esplorare il rapporto sempre accidentale e contraddittorio tra i giorni di un uomo qualunque, la sua storia, il suo sentire e le circostanze che lo uncinano ad alcuni eventi della storia d’Italia. – ha spiegato Lucia Calamaro.

Il 12 e il 13 marzo sarà Sebastiano Lo Monaco a calcare il palco del Ventidio con “Enrico IV” di Luigi Pirandello, un testo con cui si sono misurati grandi attori italiani ed europei, mentre l’ultimo appuntamento in abbonamento sarà il 9 e il 10 aprile con “Astor. Un secolo di tango” del Balletto di Roma, con le coreografie di Valerio Longo. La Compagnia del Balletto di Roma inizia un nuovo viaggio tra le suggestioni e le sonorità del tango in occasione del centenario della nascita di Astor Piazzolla.

Il Teatro Ventidio Basso ospiterà, inoltre, il 26 marzo, prima del debutto e fuori abbonamento. la residenza di allestimento di “Casa di bambola” di Ibsen di Teatro C.A.S.T. per la regia e l’elaborazione drammaturgica di Alessandro Marinelli. A portarla in scena saranno Roberta Procaccini, Alessio Agostini, Maurizio Emidi, Oriana Ortenzi, Igor Ardini, Gabriella Vecchiattini, Elisa Maestri.

Un altro appuntamento fuori abbonamento è previsto il 30 marzo con “Fratto _ X” di Flavia Mastrella e Antonio Rezza, che reciterà con Ivan Bellavista. Leoni d’oro alla carriera alla Biennale di Venezia, poeti dell’assurdo, Flavia Mastrella e Antonio Rezza sono personaggi anticonvenzionali e straordinari interpreti dell’insensatezza, spostando continuamente l’asse delle certezze dello spettatore.

Due appuntamenti saranno, invece, dedicati a tutta la famiglia al Teatro dei Filarmonici. Il 20 marzo andrà in scena “Esercizi di fantastica” di Sosta Palmizi da un’idea di Giorgio Rossi, spettacolo vincitore del Premio della Giuria e del Premio del pubblico del Vimercate Ragazzi Festival 2021. Ispirato da “Fantastica” di Gianni Rodari, questo spettacolo racconta, con il linguaggio della danza e del movimento, quanto sia grande il potere dell’immaginazione, capace di trasformare cose e persone in qualcosa di inaspettato e straordinario. L‘8 maggio sarà la volta di “Il circo delle nuvole” di Gek Tessaro, autore e illustratore di libri per bambini e ideatore del “teatro disegnato” che, sfruttando le doti della lavagna luminosa, dà vita a narrazioni tratte dai suoi libri attraverso una tecnica originalissima.

L’ inizio degli spettacoli è alle ore 20,30, la domenica alle ore 17,30.

Dal 17 gennaio è possibile sottoscrivere i nuovi abbonamenti presso la biglietteria del Teatro tel 0736 298770.

IL PROGRAMMA:

25 E 26 GENNAIO

FRANCESCO PANNOFINO, IAIA FORTE, ERASMO GENZINI

CARMINE RECANO, SIMONA MARCHINI

MINE VAGANTI

FERZAN OZPETEK

22 E 23 FEBBRAIO

STEFANO ACCORSI

STORIA DI 1

LUCIA CALAMARO

DANIELE FINZI PASCA

12 E 13 MARZO

SEBASTIANO LO MONACO

ENRICO IV

LUIGI PIRANDELLO

YANNIS KOKKOS

9 E 10 APRILE

BALLETTO DI ROMA

ASTOR

UN SECOLO DI TANGO

VALERIO LONGO

ASTOR PIAZZOLLA

CARLOS BRANCA

FUORI ABBONAMENTO:

26 MARZO

[RESIDENZA DI ALLESTIMENTO]

TEATRO C.A.S.T.

CASA DI BAMBOLA

HENRIK IBSEN

ALESSANDRO MARINELLI

30 MARZO

ANTONIO REZZA

FRATTO _ X

FLAVIA MASTRELLA, ANTONIO REZZA

TEATRO DEI FILARMONICI

20 MARZO

ASSOCIAZIONE SOSTA PALMIZI

ESERCIZI DI FANTASTICA

GIORGIO ROSSI

ELISA CANESSA, FEDERICO DIMITRI, FRANCESCO MANENTI

8 MAGGIO

GEK TESSARO

IL CIRCO DELLE NUVOLE

