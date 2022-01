I bianconeri saranno in campo venerdì 14 Gennaio alle ore 20:30 allo stadio “Liberati” di Terni per affrontare i rossoverdi nella gara valida per la 19esima giornata del campionato di Serie B

ASCOLI PICENO – Con un comunicato stampa l’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica che dai test molecolari, eseguiti stamane presso il Centro Biolab, è emersa la positività al Covid-19 di altri componenti del gruppo squadra, attualmente in isolamento fiduciario presso i rispettivi domicili, come da protocollo medico-sanitario.

Attualmente sono sette i positivi. Restano in vigore per il resto del gruppo le procedure previste dai protocolli sanitario e federale.

I bianconeri saranno in campo venerdì 14 Gennaio alle ore 20:30 allo stadio “Liberati” di Terni per affrontare i rossoverdi nella gara valida per la 19esima giornata del campionato di Serie B che si sarebbe dovuta disputare il 26 dicembre 2021. Potrebbero trovare subito spazio gli ultimi arrivi in casa bianconera, Tsadjout, Falasco e Bellusci.

In casa Ternana invece, che si è allenata oggi pomeriggio all’antistadio Taddei, dove lavorerà anche domani, a porte chiuse, a partire dalle ore 14, scende ancora la lista dei positivi al Covid 19 nel gruppo squadra, i tesserati ancora alle prese con il virus sono 8, di cui 5 calciatori.

