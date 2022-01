PICENO – Sono state numerose le attività sportive gratuite realizzate nell’ambito del progetto “Movimento & Salute 3.0” per i cittadini di Palmiano e Venarotta nel 2021.

L’iniziativa, organizzato dall’Us Acli provinciale e dalle amministrazioni comunali di Palmiano e Venarotta col sostegno della Regione Marche, ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale n. 838/2020 (Misura 7), ha infatti coinvolto centinaia di persone di ogni età in una serie di iniziative che hanno qualificato il tempo libero dei cittadini, facendoli partecipare ad attività come camminate serali, qi gong, ginnastica a corpo libero ed escursioni di carattere culturale e naturalistico.

“Ci eravamo posti come obiettivo – hanno detto gli organizzatori dell’iniziativa – quello di promuovere la pratica sportiva e l’attività fisico-motoria nell’ambito del territorio dei comuni di Palmiano e Venarotta al fine di favorire la ripresa delle attività sportive ed il ritorno alla normalità nelle aree colpite dal sisma. Le attività da organizzare sono state esclusivamente finalizzate alla promozione dello sport come valore aggregativo, sociale, educativo e formativo e sono state rivolte a tutte le fasce della popolazione”.

La partecipazione dei cittadini alle attività organizzate è stata notevole anche perché i vari eventi hanno preso il via dopo il lockdownd primaverile e dunque c’era voglia e necessità di stare all’aria aperta e di muoversi dopo un periodo forzato di inattività fisica.

Copyright © 2022 Riviera Oggi, riproduzione riservata.