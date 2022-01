Con il Sindaco anche il presidente della Pro Loco di Offida, Tonino Capriotti che auspica un ritorno alla normalità per l’edizione del 2023 e già guarda al 2024, quando si celebreranno i 500 anni del Carnevale offidano

OFFIDA – Il Sindaco Luigi Massa ufficializza una decisione che, per ovvie ragioni, era già nell’aria. “Anche quest’anno il Carnevale offidano si ferma”, ha dichiarato il primo cittadino nella conferenza stampa indetta nella tarda mattinata del 17 gennaio. Giorno non casuale, a cui sono legati gli offidani, perché da sempre segna l’inizio del periodo più coinvolgente, quello del Carnevale storico offidano.

“La situazione dei contagi non ci consente altra decisione – continua Massa – sia dal punto di vista legislativo sia nel rispetto dello spirito della festività. Il nostro carnevale è unico, e tale deve rimanere, deve essere celebrato come merita: con coinvolgimento da parte di tutti, con il protagonismo di tutti. Offida è uno stato d’animo e il carnevale ne è una parte. Questa una situazione, non posso negarlo, ci rattrista un po’ tutti. Dobbiamo però conservare la passione carnascialesca che è connaturata al nostro essere offidani. Torneranno i giorni festanti”.

Con il Sindaco anche il presidente della Pro Loco di Offida, Tonino Capriotti che auspica un ritorno alla normalità per l’edizione del 2023 e già guarda al 2024, quando si celebreranno i 500 anni del Carnevale offidano.

Copyright © 2022 Riviera Oggi, riproduzione riservata.