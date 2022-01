In una sola settimana volume di affari di oltre 200 mila euro

OFFIDA – La misura ideata dall’Amministrazione Massa per rimborsare parte degli acquisti effettuati presso le attività commerciali offidane, chiamata Regaliamoci Offida, chiude con bilancio positivo e con i rimborsi erogati nel pieno rispetto dei termini

“In una sola settimana, fuori da ogni più rosea previsione – afferma l’Assessore al Commercio, Cristina Capriotti – nel borgo di Offida si sono generati volumi d’affari che hanno superato l’ottimo risultato già ottenuto nel 2020: oltre 200 mila euro in soli 8 giorni”.

Un aiuto concreto agli esercenti aderenti non rientranti in altre misure e/o iniziative, che hanno già ricevuto i mandati di pagamento e che hanno potuto contare su un contributo comunale di oltre 50 mila euro.

“Ci tengo a ringraziare le attività – continua la Capriotti – che hanno creduto nella misura e le tante persone che hanno scelto di sostenere la nostra comunità. Ringrazio sentitamente tutta la macchina amministrativa per il grande lavoro di squadra che ha reso possibile la misura e il rispetto del rimborso in tempi annunciati. L’efficacia delle iniziative va misurata anche in termini di rapidità con cui si mantengono gli impegni presi. Una soddisfazione, questa, che aiuta a sostenere gli impegni futuri”.

