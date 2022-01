COMUNANZA – Di seguito, è riportato un comunicato stampa giunto in redazione in questi giorni proveniente dai sindacati Rsu Fim – Fiom – Uilm, diretto a sensibilizzare la ‘Whirlpool’ sulla necessità di un piano industriale per i siti produttivi italiani.

Con il presente comunicato, la Rsu Fim – Fiom – Uilm vuole mettere in evidenza alcune preoccupazioni e pensieri relativi al nostro sito, sia per quanto riguarda il presente ma, soprattutto, per il futuro.

Nello specifico ci riferiamo ai mancati investimenti, previsti e mai realizzati, alla mancanza di nuovi modelli (ormai sono anni che vengono prodotte le stesse lavabiancheria), una direzione spesso assente e l’avvicendarsi continuo di figure in ruoli fondamentali per lo stabilimento.

Inoltre, una politica tendente a ridurre i costi in maniera drastica e per certi versi eccessiva, sicuramente poco lungimirante.

Per tutti questi motivi ci sentiamo in dovere di lanciare un grido di preoccupazione esortando la Whirlpool a presentare, quanto prima, un piano industriale che garantisca un futuro certo per tutti i siti produttivi italiani, a partire dal nostro!!

