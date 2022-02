ASCOLI PICENO – Area Vasta 5-Asur, ci sono novità. Accordo sindacale sottoscritto in data odierna dalla Rsu, dalla Cgil, dalla Cisl, Uil, Fials e NurSind. L’Usb e il NursingUp non hanno sottoscritto.

L’accordo sarà efficace dopo l’approvazione del Collegio Sindacale dell’ Asur. Al fine di poter affrontare e risolvere le maggiori problematiche sindacali dell’Area Vasta 5 le associazioni chiederanno un incontro direttamente con il Presidente della Giunta Regione Marche nonchè con l’Assessore alla Sanità Saltamartini. Di seguito la nota giunta in redazione l’8 febbraio.

Dopo un articolato dibattito, alle ore 15 di oggi, la Rsu e le Organizzazioni Sindacali Fp

Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl, Fials e Nursind hanno sottoscritto l’Accordo sulla proposta di

ripartizione dei fondi 2021.

Tale Intesa permetterà all’Area Vasta 5 di pagare tutte le indennità spettanti al personale

dipendente per il periodo dal 15 novembre al 31 dicembre 2021, attualmente sospese. In

mancanza del citato accordo, i lavoratori avrebbero dovuto intraprendere le vie legali e giudiziarie

per il legittimo riconoscimento dei propri diritti, pur se contrattualmente sanciti.

L’Intesa prevede:

1. il temporaneo “congelamento” di una quota della produttività, pari ad 495 mila euro, per

consentire la liquidazione, agli aventi diritto, delle indennità maturate nel periodo 15

novembre-31 dicembre 2021, al momento non ancora pagate causa l’incapienza dello

specifico fondo (art. 1, comma 1 dell’Accordo);

2. il “reintegro”, entro il 31 ottobre 2022, della somma “congelata” pari ad 495 mila euro attraverso le

disponibilità aggiuntive che l’Asur e la Regione Marche dovranno prevedere per

l’incremento dei fondi contrattuali per il contenimento dell’emergenza Covid (art. 1, comma

3 dell’Accordo);

3. l’impegno dell’Asur ad adottare le conseguenti iniziative finalizzate a riequilibrare i fondi

tra le varie Aree Vaste in relazione ai dipendenti in servizio, previo confronto con la

Regione Marche (art. 1, comma 5 dell’Accordo);

4. la definizione dello stanziamento per il finanziamento delle professioni orizzontali 2021 da

destinare al 50% dei dipendenti aventi diritto (percentuale massima consentita dalla

Ragioneria Generale dello Stato-Corte dei Conti) art. 2 dell’Accordo;

5. il pagamento della produttività relativa all’anno 2021;

6. norme di garanzia (art. 4 dell’Accordo).

L’Intesa produrrà i suoi effetti solo dopo l’acquisizione del “parere favorevole” del Collegio

Sindacale dell’Asur, così come specificatamente previsto dal D.Lgs. 165/2001.

La Rsu e le Organizzazioni Sindacali Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl, Fials e Nursind,

firmatarie dell’Accordo, nel ritenere che l’interesse dei dipendenti viene tutelato attraverso

la sottoscrizione di Intese e non sterili proteste e slogan propagandistici, hanno convenuto

di richiedere, altresì, uno specifico incontro al Presidente della Regione Marche e

all’Assessore alla Sanità al fine di illustrare le maggiori problematiche sindacali che da anni

affliggono il personale dipendente dell’Area Vasta 5.

Al termine dell’incontro, la Direzione dell’Asur-Area Vasta 5 ha convenuto con le scriventi

Rappresentanze Sindacali che tutti i martedì, dalle ore 14 alle ore 16, sarà indetta una riunione

per affrontare, in modo sequenziale, tutte le problematiche al momento sospese.

