ASCOLI PICENO – La Cna Picena informa che da mercoledì 2 febbraio è in vigore la direttiva europea 1057/2020 sul distacco degli autisti dei veicoli industriali, varata con l’obiettivo di migliorare la concorrenza tra le imprese e garantire un equo trattamento a tutti i lavoratori.

Attraverso la nuova piattaforma telematica dedicata, le aziende che svolgono trasporti stradali internazionali che prevedono operazioni di cabotaggio o operazioni transazionali non bilaterali dovranno presentare una dichiarazione di distacco.

Per non incorrere in sanzioni sarà necessario inserire i dati relativi alle autorizzazioni, al veicolo, all’autista, alle date d’inizio e fine del viaggio e al gestore del trasporto. Le dichiarazioni di distacco avranno una durata massima di sei mesi, con la possibilità di modificare, cancellare o eventualmente rinnovare la documentazione.

Per consentire alle autorità dei singoli Stati membri di effettuare i dovuti controlli sarà richiesta una copia della registrazione, cartacea o digitale, da conservare a bordo del veicolo, oltre a una prova delle operazioni di trasporto che si svolgono nello Stato membro ospitante e ai registri del tachigrafo.

Tutte le informazioni per accedere alla piattaforma e compilare le dichiarazioni di distacco sono disponibili sul sito della Cna Picena all’indirizzo www.cnapicena.it/autotrasporti-distacco-autisti/

Inoltre, per agevolare concretamente gli autotrasportatori nel proprio lavoro quotidiano, Cna Fita ha elaborato uno schema riassuntivo – scaricabile anch’esso dalla stessa pagina dal sito della Cna di Ascoli – delle novità normative in merito al contenimento del virus nei diversi Paesi dell’Unione Europea.

In una situazione in continua evoluzione, sebbene generalmente non vengano richiesti tamponi negativi o quarantene agli addetti ai lavori, la Cna di Ascoli suggerisce di portare sempre con sé il green pass per facilitare le operazioni di controllo e di consultare il sito dell’ambasciata italiana di riferimento prima di intraprendere un viaggio all’estero.

Si ricorda che gli uffici Cna di Ascoli (viale Indipendenza, 42) e San Benedetto (via Nazario Sauro, 162) sono a disposizione per fornire assistenza e ulteriori dettagli sulle ultime novità relative al mondo degli autotrasporti.

Copyright © 2022 Riviera Oggi, riproduzione riservata.