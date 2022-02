ASCOLI PICENO – Di seguito una nota stampa, giunta in redazione il 15 febbraio, dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ascoli Piceno.

I pompieri di Ascoli Piceno sono intervenuti alle 18.15 circa per un incidente stradale tra autovetture sulla Superstrada Ascoli-Mare nel tratto di strada tra le uscite Castel di Lama e Spinetoli, direzione mare.

Sul posto i pompieri ascolani si sono trovati davanti ad uno scontro tra più auto, una delle quali ribaltata su un fianco con persone bloccate all’Interno.

I pompieri hanno stabilizzato un ferito all’interno dell’auto per poi estrarlo e dato in consegna al personale del 118 intervenuto con due ambulanze. Messe in sicurezza le auto incidentate.

Sul posto la Polizia Stradale che ha favorito l’intervento di soccorso deviando il traffico veicolare su una sola corsia e collaborando con 118 e pompieri.

Copyright © 2022 Riviera Oggi, riproduzione riservata.