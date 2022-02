ASCOLI PICENO – Ottava vittoria in trasferta stagionale per l’Ascoli che batte 2-0 il Benevento grazie alle reti di Bidaoui al 69′ e Baschirotto all’89’; a guidare i bianconeri in panchina, al posto dello squalificato Sottil e dell’indisponibile Baroncelli, Gianluca Cristaldi.

“Esordire con l’Ascoli e venire a vincere a Benevento non è da tutti i giorni – dichiara Cristaldi – Sono contentissimo anche se avrei preferito che ci fosse stato mister Sottil al mio posto, chi lo conosce sa quanto stia soffrendo per le 3 giornate di squalifica. Sapevamo di venire a giocare contro una squadra tra le più attrezzate per la vittoria finale, i ragazzi sono stati straordinari, la vittoria è del tutto meritata. Chi ha giocato dall’inizio e chi è subentrato ha dato tutto, siamo molto contenti di aver trasformato in energia positiva l’amarezza della mancata vittoria con il Como. Siamo arrivati a questa partita un po’ corti, soprattutto a centrocampo per l’assenza contemporanea di Saric ed Eramo, non abbiamo potuto far rifiatare nessuno, Caligara e Collocolo erano anche diffidati ma è andata bene. Il nostro obiettivo, come più volte detto, è guardare partita dopo partita senza pensare troppo oltre; il prossimo obiettivo è l’Alessandria, la squadra quando è sul pezzo fa sempre prestazioni maiuscole”.

“Sono contento del mio quarto gol stagionale – afferma Soufiane Bidaoui – Sul gol penso che Collocolo volesse tirare ma la palla è arrivata a me sul secondo palo e l’ho messa dentro. Avevamo bisogno di una vittoria e siamo contenti, speriamo di continuare così. Dobbiamo migliorare in casa, speriamo di farlo il prima possibile. Questa è una delle mie migliori stagioni ma non mi sono posto obiettivi, provo sempre a fare la partita migliore. Fisicamente sto bene, tento di dare sempre il 100%. Una dedica per il gol? Alla mia famiglia”.

“Il mio gol è nato perché abbiamo creduto nella palla – le parole di Federico Baschirotto, al secondo gol stagionale – Ci ho creduto io e ci ha creduto Ricci che è andato allo scontro con il difensore, non ho mollato sperando che mi arrivasse quella palla, ho stoppato e di sinistro l’ho messa dentro. Meritavamo la vittoria, con il Como avevamo fatto bene e stiamo lavorando bene, si vede che stiamo incrementando il lavoro e stiamo venendo fuori. Il Benevento ha fatto una buona gara, abbiamo sofferto un po’ ma ci stava, siamo stati bravi a resistere ed a portare a casa i tre punti. Nel secondo tempo siamo stati bravi a leggere la partita e ripartire, adesso dobbiamo recuperare in fretta ma stiamo abbastanza bene, il mister e lo staff ci fanno lavorare bene. La dedica per il gol va alla mia famiglia e a tutti quelli che hanno creduto in me e mi vogliono bene“.

Copyright © 2022 Riviera Oggi, riproduzione riservata.