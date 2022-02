ASCOLI PICENO – Cresce l’attesa per l’arrivo nel Piceno di un attore tra i più premiati, famosi e talentuosi in Italia: Stefano Accorsi.

L’artista, che inizialmente doveva esibirsi in “Storia di 1”, sarà al Teatro Ventidio Basso di Ascoli Piceno con “Azul” martedì 22 e mercoledì 23 febbraio alle 20.30, nell’ambito della stagione teatrale promossa dall’Amat Marche. Con lui sul palco anche Luigi Sigillo, Luciano Scarpa e Sasà Pieepalumbo,

L’opera dal sottotitolo “Gioia, Furia, Fede y Eterno Amor”, firmata Nuovo Teatro diretta da Marco Balsamo in coproduzione con Fondazione Teatro della Toscana, è scritta e diretta da Daniele Finzi Pasca, che presenta così lo show nella scheda artistica: “In una città dove il gioco del pallone è febbre, amore e passione quattro amici fanno i conti con le loro rispettive vite e facendo affiorare ricordi, provano a ricostruire una serenità andata a pezzi. Nella loro semplicità, hanno qualcosa di molto singolare e unico che li accomuna; la passione folle per la squadra del cuore e infanzie originali, quasi fiabesche. Sono fatti di materia semplice come il pane, ma la domenica, allo stadio si fanno travolgere da una furia che ogni volta li spazza e li sconquassa. C’è gioia, amarezza, ironia e tanta voglia di sorridere mentre evocano le vittorie, i momenti di estasi, le sconfitte e le tragedie che hanno condiviso negli anni. Una storia di gente semplice, unita da un’amicizia inossidabile che li aiuta ad affrontare la vita stringendosi in un abbraccio delirante e commovente”.

I prossimi appuntamenti al Ventidio Basso: il 12 e il 13 marzo arriva Sebastiano Lo Monaco con “Enrivo IV” di Luigi Pirandello, con la regia di Yannis Kokkos.

