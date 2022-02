ASCOLI PICENO – La Ciip informa gli utenti che nella giornata di martedì 22 febbraio verranno effettuati lavori di collegamento di una nuova condotta di adduzione tra Borgo Miriam e Castorano che porteranno ad un’interruzione del flusso idrico per tutti gli utenti allacciati in diretta.

Il flusso idrico sarà interrotto dalle ore 8.30 alle ore 20.30.

Le zone interessate saranno:

-il Comune di Offida – zona Borgo Miriam, contrada San Lazzaro e contrada Ciafone;

-il Comune di Castorano – contrada Palazzi, via Marconi, via del Parco, lungo c.da Rocchetta e via Orazi;

-il Comune Di Colli Del Tronto – loc. Casaregnano.

La Ciip si scusa per i possibili disservizi e invita i cittadini a segnalare eventuali problematiche al Servizio Clienti, numero verde 800216172.

Copyright © 2022 Riviera Oggi, riproduzione riservata.