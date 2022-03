ASCOLI PICENO – “È con grande gioia che annuncio la nascita di un nuovo, ambizioso, Festival nella nostra città: tre giorni di grandi concerti, con artisti di calibro internazionale, nella splendida e suggestiva cornice di Piazza del Popolo”.

Così il sindaco di Ascoli, Marco Fioravanti, in una nota diffusa sui Social il 3 marzo: “Le date da segnare in rosso sul calendario sono quelle dell’11-12 e 13 agosto, con l’Ascoli Summer Festival che seguirà la Notte Bianca del 10 agosto. E allora non resta che annunciare il primo ospite: Ariete. Protagonista di X-Factor nel 2019, entrata nelle principali classifiche italiane e mondiali con il singolo L’Ultima Notte, ha da pochi giorni pubblicato il suo album Specchio, con alcuni singoli diventati già veri e propri tormentoni in radio. Una giovane arista da oltre 420mila follower su Instagram, che siamo sicuri riuscirà a far ballare e divertire tantissimi ragazzi (e non solo) ascolani e di tutto il Centro Italia”.

Ariete sarà in Piazza del Popolo venerdì 12 agosto. La vendita dei biglietti si aprirà alle ore 14 di domani, venerdì 4 marzo, sui circuiti TicketOne www.ticketone.it e Ciaotickets www.ciaotickets.com (online e punti vendita).

