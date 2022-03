MONTALTO DELLE MARCHE – L’Amministrazione comunale di Montalto delle Marche sta pianificando e organizzando interventi di accoglienza per donne e bambini che sono costretti a fuggire a causa della guerra in corso in Ucraina. Nella giornata di ieri è stato infatti pubblicato un avviso pubblico sul sito del Comune http://www.comune.montaltodellemarche.ap.it/c044032/po/mostra_news.php?id=615&area=H per avvertire la popolazione montaltese della possibilità di manifestare la propria disponibilità ad accogliere famiglie in eventuali abitazioni o posti letto liberi.

In questa prima fase – si legge nell’avviso pubblico – l’amministrazione comunale metterà a disposizione risorse per rimborsi spese relativi alle utenze e per l’acquisto di beni di prima necessità contestuali all’accoglienza dei profughi.

“Montalto ancora una volta ha la possibilità di dimostrare la propria generosità e sono certo che lo farà. Mi sento quindi di ringraziare fin d’ora chiunque potrà e vorrà dare una mano per la riuscita di questa iniziativa a favore delle vittime della guerra in Ucraina”, così dichiara Daniel Matricardi, sindaco di Montalto delle Marche.

Per comunicare la propria disponibilità si potrà utilizzare il numero 0736 828015, oppure inviare una mail all’indirizzo [email protected] e si verrà successivamente ricontattati per fornire ulteriori dettagli.

