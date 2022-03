“Il confine, la montagna, le comunanze al sud delle Marche” verrà presentato sabato 12 marzo presso la Sala dei Savi alle 17.30 in collaborazione con l’Associazione “Alchimie d’Arte”

ASCOLI PICENO – Un’opera sulla storia e le tradizioni marchigiane. Sabato 12 marzo ore 17.30 presso la “La sala dei Savi” Palazzo dei Capitani di Piazza del Popolo Ascoli Piceno, Alchimie d’Arte, con i Patrocini: della Regione Marche, Provincia di Ascoli Piceno, Comune di Ascoli Piceno, Comune di Acquasanta Terme, Comune di Castignano, Comune di Arquata del Tronto, Comune di Montegallo, Comune di Roccafluvione, Unione Montana Tronto Valfluvione, con il contributo di Confagricoltura, Fainplast, Consorzio forestale dei monti della laga, del circolo Stella della Laga, con gli sponsor Code Service di Lino Damiani e Garden la Fiorita, presenterà “Il confine, la montagna, le comunanze al sud delle Marche”, di Giuseppe Parlamenti.

Fondatore de “ Il Postiglione- mensile dell’Acquasantano”, Giuseppe Parlamenti ha pubblicato nel 2003 la guida” Paggese uno scrigno d’Arte e di storia tra i monti della Laga” e “Il cristo morto e le confraternite di Paggese”, nel 2019 “Nonno Peppe-Well” un viaggio attraverso immagini e documenti che testimoniano la dura vita degli emigrati italiani in cerca di lavoro e di fortuna… dedicato a suo nonno materno.

L’opera, come sottolineato dallo stesso autore, narra le vicende di chi è rimasto tra le sue montagne cercando di sopravvivere ai confini della regione, mediante le risorse naturali delle terre di uso civico.

Questo libro inoltre vuole colmare un vuoto esistente per raccogliere e tramandare le carte sparse della storia anche perché sia finalmente riconosciuta da chi non abita la nostra montagna, l’importanza del terzo modo di possedere che va oltre la proprietà pubblica e privata, quello rappresentato dalla proprietà comune, oggi riconosciuta persino dalla legge nazionale. Inoltre questo progetto di Alchimie d’Arte vuole essere anche un veicolo promozionale per Ascoli Piceno capitale della cultura 2024.

Condurranno la serata Domenico Parlamenti Presidente di Alchimie d’Arte e Enrica Consorti dirigente responsabile artistica di Alchimie d’Arte. Esporrà i suoi dipinti l’artista: Emidio Mozzoni.

L’Ingresso come sempre è gratuito, ma con prenotazione,super green pass e mascherina. Ingresso in sala ore 17.00. Prenotazione su whatsapp o tel. 3285546583

