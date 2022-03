L’appuntamento andrà in onda alle 21.20 di lunedì 14 marzo, con le immagini che da piazza del Popolo arriveranno a ponte di Cecco passando per le torri

ASCOLI PICENO – Ascoli e il Piceno protagonisti su Italia 1 con “Freedom – Oltre il confine”. La città candidata a Capitale Italiana della Cultura grazie al contributo della Regione sarà infatti al centro della puntata televisiva condotta da Roberto Giacobbo. L’appuntamento andrà in onda alle 21,20 di lunedì 14 marzo, con le immagini che da piazza del Popolo arriveranno a ponte di Cecco passando per le torri.

“In questo modo – spiega l’Assessore Latini – facciamo conoscere le Marche e le ricchezze della nostra Regione in prima serata ad un pubblico molto ampio. Cerchiamo sempre di più di promuovere la nostra identità, fatta di cultura e di grandi storie, oltre i confini regionali. Lo stiamo già facendo con il Festival Marchestorie e con la legge sui borghi che rafforzano un cluster turistico che ci rende unici nel mondo. Siamo fortemente convinti che il binomio cultura/turismo sia un nostro grande cavallo di battaglia che merita attenzione e risorse. Di qui a qualche anno il brand Marche sarà sempre più riconoscibile e questo dovrà produrre crescita economica e sociale”.

“Si tratta di un’importante vetrina per tutto il nostro territorio. Ascoli e il Piceno insieme stanno portando avanti l’ambizioso progetto di candidatura a Capitale Italiana della Cultura 2024 – aggiunge il sindaco Marco Fioravanti – Ringrazio la Regione Marche e l’assessore alla Cultura Giorgia Latini per aver sostenuto l’iniziativa. Invito tutti a sintonizzarsi in prima serata su Italia 1 per ammirare le meravigliose e suggestive immagini”.

Copyright © 2022 Riviera Oggi, riproduzione riservata.