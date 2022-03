“Riteniamo inoltre che lo smaltimento dei rifiuti urbani in discarica debba perseguire la logica della riduzione” dichiarano dal comitato

ASCOLI PICENO- I comitati Tutela del Bretta e Ci Rifiutiamo, apprese le notizie delle indagini che interessano il territorio della valle del Bretta confidano nella magistratura affinché venga fatta chiarezza sulla gestione dei rifiuti e nell’ etica istituzionale.

Al tempo stesso sollecitano le istituzioni locali affinché, nelle scelte, pongano massima attenzione alla tutela della salute pubblica, della biodiversità e delle matrici ambientali acqua aria e suolo.

“In particolar modo facciamo riferimento al ruolo di supervisione e controllo della pubblica amministrazione per assicurare chiarezza e trasparenza nelle autorizzazioni in corso e a venire, che interessano il territorio in ambito di gestione dei rifiuti.

Riteniamo inoltre che lo smaltimento dei rifiuti urbani in discarica debba perseguire la logica della riduzione .

Torniamo a chiedere una discarica di bacino minima e residuale, tenuto conto che entro il 2030 solo il 10% del rifiuto prodotto dovrà essere smaltito a vantaggio delle pratiche virtuose di riuso e riciclo. Lo smaltimento rappresenta spreco di risorse preziose sempre più carenti.”

