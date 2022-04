ASCOLI PICENO – I bianconeri conquistano i tre punti decide il gol di Baschirotto all’84’ dell’esterno subentrato al 75′ che permette all’Ascoli nonostante la prestazione non eccezionale, di scalare posizioni in zona play off.

Partita equilibrata, senza troppi squilli, da segnalare la palla gol per Iliev nel primo tempo, rete divorata letteralmente dal bulgaro a pochi metri dalla porta. Le statistiche raccontanto di 3 tiri nello specchio per l’Ascoli e solo uno per il Pordenone, 3 corner per il Picchio contro i 6 dei ramarri, 17 falli commessi dai bianconeri e 12 dai neroverdi. Po

Il tecnico bianconero, Andrea Sottill: “Faccio i miei complimenti a questo gruppo di ragazi straordinari che combattono da quindici giorni tra influenza e covid, qualcuno è tornato ieri qualcuno oggi, con febbre alta insomma hanno dato tutto quello che avevano e si sono meritati la vittoria nonostante qualche imprecisione e una situazione complicata da gestire e faccio i complimenti allo staff medico e a tutti. Le scelte tecniche? Iliev è un nazionale bulgaro, giocatore nostro e De Paoli è un giocatore che ci approccia per il primo anno in B e quando l’ho utilizzato ha risposto bene ma ho scelto Iliev e Tsajoudt perchè secondo me è una coppia che poteva giocare insieme. Iliev ha avuto occasioni importanti. Baschirotto? Il mio percorso di allenatore mi ha insegnato che l’equilibrio tattio è importante e volevo sfruttare la sua forza fisica. Col Monza? Vediamo ogni giorno siamo in allerta e speriamo di recuperare tutto il gruppo e recuperare altri pezzi, quando siamo tutti è meglio affrontiamo una squadra forte mercoledì ma abbiamo saputo affrontare le difficoltà e spero di recuperare in fretta i giocatori che poi si devono allenare ma vengono da giorni di inattività. La classifica? E’ dura per tutti fuori e in casa, noi stiamo facendo bene abbiamo portato a casa una vittoria importantissima dobbiamo guardare noi stessi e dobbiamo recuperare energie nervose e fisiche. Siamo carichi.”

Il tecnico del Pordenone, Bruno Tedino: “Dovevamo essere più incidivi nelle ripartenze, dispiace facciamo buone prestazioni ma raccogliamo poco un grande dispiacere per tutti. Perdere a cinque minuti dalla fine quando non abbiamo rischiato niente è triste. La partita è stata giocata senza grandi occasioni da rete da entrambe le parti, partita tattica giocata su ritmi buoni. Noi dovevamo essere più cattivi negli ultimi trenta metri.”

Federico Baschirotto, match winner: “L’importante è entrare e fare bene mi sono fatto trovare pronto siamo riusciti a portarla a casa. Due settimane difficili eravamo pochi in allenamento e abbiamo cercato di sopperire con il cuore anche se qualcuno mancava, loro anche se in fondo sono tosti non mollano e siamo stati bravi. Bello sentire la città e i tifosi vicini e vederli ieri al ritiro è stato emozionante uniti così si riesce ad ottenere qualcosa di grande. Ho fatto un percorso di crescita lo sento e anche la fiducia del mister mi ha fatto cresceere molto anche i miei compagni. Sei entrato fuori ruolo ma ci hai messo tanta grinta cosa ti ha chiesto il mister? mi ha chiesto di creare scompiglio si salire e di portarmi in avanti mi sono adattato bene anche se non era il mio ruolo.”

Enrico Guarna, portiere del Picchio: “Non era facile dopo le due settimane vissute, è stato il mio debutto stagionale dopo 9 anni ancora qui, le due parate iniziali mi hanno aiutato. Partita particolare sapevamo che potevamo incontrare delle difficoltà visto la loro posizione, sapevamo che potevamo solo vincere per poi pensare a Monza con spirito positivo. Leali? Son venuto sapendo delle gerarchie e della sua forza mi alleno sempre al massimo sia il mister che lo staff mi coinvolgono tanto conoscendo l’ambiente sono sempre coinvolto, per abitudine mi alleno sempre come se dovessi giocare ma mi do la forza di andare avanti e se capita l’occasione ci sono. I play off? Si percepisce l’affetto della città degli ultras di coloro che sono venuti ieri, la sensazione di rivivere un’annata importante dopo tante scottature. Ieri i tifosi ci hanno dato una grande spinta sono venuti in un momento delicato.”

