I Vigili del Fuoco sono intervenuti sono intervenuti questo pomeriggio sul Monte Vettore nel versante ascolano per soccorrere delle persone che avevano difficoltà a scendere in direzione Forca di Presta.

La squadra del presidio di Arquata del Tronto in sinergia con il Soccorso Alpino , si è incamminata da Forca di Presta in direzione rifugio Zilioli in località Sella delle Ciaule, e lungo il sentiero ha raggiunto le due persone che si trovavano in difficoltà.

Nel frattempo una persona che stava facendo trekking nei pressi, è stato di supporto per la discesa dei due malcapitati. I pompieri ascolani, raggiunta la comitiva, ha ridisceso il sentiero verso Forca di Presta fino a raggiungere le macchine dei due escursionisti. Non si segnalano danni a persone.

