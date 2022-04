MONSAMPOLO DEL TRONTO – Si è tenuta nella mattinata di sabato 9 aprile presso il Parco San Mauro l’inaugurazione della nuova struttura dedicata alla pratica sportiva del calisthenics.

Il calisthenics è uno sport che, sfruttando quasi completamente esercizi a corpo libero, permette di sviluppare un fisico atletico e muscoloso, senza trascurare l’allenamento della forza necessaria per eseguire esercizi complessi.

Da un punto di vista classificatorio il calisthenics può essere considerato come uno sport “misto”, cioè uno sport che, viste le sue caratteristiche, è sia aerobico che anaerobico e proprio per questo permette un elevato consumo di calorie.

La disciplina del calisthenics nasce a New York e viene praticata all’aperto con attrezzature come sbarre, corde ed anelli e costruzioni a gabbia, che predispongono all’allenamento a corpo libero e può essere praticata da tutti e a qualsiasi livello.

Il sindaco Massimo Narcisi esprime soddisfazione per la realizzazione dell’opera, dicendo: “Siamo certi che questa struttura sarà molto apprezzata e che darà la possibilità ai nostri concittadini di praticare attività fisica all’aperto. Il calisthenics richiede un’attrezzatura davvero minima, quindi è adatto ad essere praticato sia dai più avanzati che dai neofiti. Infatti, proprio per i meno esperti, su tutti gli attrezzi è presente un QR code da inquadrare con il proprio smartphone, per avere video e immagini che illustrano i vari esercizi”.

