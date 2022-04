ASCOLI PICENO – Di seguito una nota, giunta in redazione il 12 aprile, dalla Questura di Ascoli Piceno.

La Polizia di Stato celebra oggi il 170° Anniversario della sua fondazione, alla presenza del Presidente della Repubblica, nella splendida cornice della Terrazza del Pincio a Roma.

Ad Ascoli Piceno l’evento si è svolto presso il Teatro Ventidio Basso alla presenza del Prefetto della Provincia di Ascoli Piceno Carlo De Rogatis, del Vescovo della Diocesi di Ascoli Piceno S.E. Arcivescovo Gianpiero Palmieri , del Vescovo della Diocesi di San Benedetto del T. Ripatransone e Montalto Marche S.E. Mons. Carlo Bresciani, del Procuratore presso il Tribunale di Ascoli Piceno Umberto Monti, del Sindaco di Ascoli Piceno Marco Fioravanti , il Sindaco del Comune di San Benedetto del Tronto Antonio Spazzafumo, unitamente ad altri sindaci della provincia, dei Comandanti Provinciali delle Forze di Polizia, e degli studenti della provincia che nel corso dell’anno, i quali di seguito alla pandemia da Covid-19, sono tornati ad interagire con la Polizia di Stato nelle attività di prossimità.

Un’amministrazione longeva che ha accompagnato nel tempo i cambiamenti della società, trasformandosi essa stessa per soddisfare nuove esigenze nella continuità del motto sub lege libertas. Una polizia radicata nel presente e proiettata verso il futuro che torna a condividere con i cittadini i suoi più autentici valori ed i risultati conseguiti grazie al quotidiano operato delle sue donne e dei sui uomini.

Il Presidente della Repubblica concede quest’anno la medaglia d’oro al merito civile alla bandiera della Polizia di Stato per le attività svolte durante la pandemia: “Alle donne e agli uomini della Polizia di Stato che con eccezionale valore e senso del dovere hanno profuso ogni energia nel garantire, anche in occasione dell’emergenza pandemica da COVID- 19, la tutela della salute di tutti i cittadini.” Un’eccezionale banco di prova che ha evidenziato lo spirito di servizio che caratterizza l’attività di ciascun poliziotto.

Molte le onorificenze e le ricompense conferite durante la cerimonia a livello nazionale: le promozioni per merito straordinario e le medaglie d’oro al valor civile ai poliziotti caduti in servizio, le promozioni per merito straordinario per coloro che si sono distinti in attività eccezionalmente meritorie quali il salvataggio di vite umane.

Promossi per merito straordinario alcuni atleti del gruppo sportivo Fiamme Oro che hanno conseguito importanti risultati olimpici e mondiali, inorgogliendo l’intera Italia e portando lustro al nostro Paese.

Ad Ascoli Piceno, nel corso dell’anno passato sono state concesse

nr. 1 Promozione per merito straordinari;

18 Encomi Solenni;

24 Encomi;

41 Lodi;

ad altrettanti poliziotti i quali si sono contraddistinti in operazioni di polizia giudiziaria, e di operazioni di soccorso pubblico, nella giornata odierna sono stati consegnati:

ENCOMIO SOLENNE

Al Sostituto Commissario della Polizia di Stato CLAUDIO TACCONI

Agli Assistenti Capo Coordinatori della Polizia di Stato NANDO DI GIAMMICHELE e GIANLUCA DI DOMENICO

ENCOMIO

Al Vice Questore della Polizia di Stato Dr. Andrea CRUCIANELLI

Al Commissario Capo della Polizia di Stato Dr. Fabrizio ANTONUCCI

Al Commissario Capo della Polizia di Stato Dr. Giancroce DI CARLO

Al Sostituto Commissario della Polizia di Stato Stefano LAURETANI

Al Sovrintendente Capo della Polizia di Stato Fausto ALIMANDI

Al Vice Sovrintendente della Polizia di Stato Giorgio ALIMANDI

All’Assistente Capo Coordinatore della Polizia di Stato Antonio CONOCCHIOLI

LODE

Al Vice Ispettore della Polizia di Stato LORIANA DI GIACINTI.

Durante la cerimonia sono state altresì premiati, dal presidente Provinciale ANPS Dr. Dario Romoli e dal Questore della Provincia di Ascoli Piceno, gli studenti delle scolaresche e gli autori dei lavori a livello provinciale i quali si sono qualificati per la selezione nazionale del concorso “PretenDiamo” legalità”:

Scuole secondarie di Primo Grado

PREMIO DI EURO 200,00 ALL’ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO SUD, SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO “LUIGI CAPPELLA” DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO – ALLE CLASSI 2^E – 3^ A ;

REFERENTE DEL PROGETTO PROFESSORESSA MARA CITTADINI

PREMIO DI EURO 100,00 ALL’ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO “BORGO SOLESTA’-CANTALAMESSA” – ALLE CLASSI 1^ C E 2^B PLESSO “CECI”

REFERENTE DELPROGETTO PROF.SSE VIVIANA GHIANI E DANIELA FEROLETO

PREMIO DI EURO 100,00 ALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “MATTEI” CASTEL DI LAMA –Classi 2^b E 2^ E

REFERENTE DEL PROGETTO PROF.SSA MARIA VITALI

PREMIO DI EURO 50.00 ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO INTERPROVINCIALE DEI SIBILLINI

CLASSI TERZE A-B-C

REFERENTE DEL PROGETTO PROF.SSA GIORGIA NATALINI

Scuole secondarie di Secondo Grado

PREMIO DI EURO 300,00 ALLA VINCITRICE DEL PRIMO PREMIO LA PORTA MONROY KIYOMI DELLA CLASSE 5^ G GRUPPO M APPARTENENTE ALL’ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE. “ORSINI – LICINI” LICEO ARTISTICO “OSVALDO LICINI” ASCOLI PICENO, AUTRICE DEL GRAFIC-NOVEL “IL SEQUESTRO”, E PREMIO DI EURO 100,OO AI VINCITORI DEL SECONDO PREMIO, PASQUALINI ALESSIO E SOFIA ALESSIA APPARTENENTI SEMPRE ALLA 5^ G GRUPPO O, AUTORI DEL VIDEO “NON CI CASCHERO’”.

REFERENTE DEI PROGETTI PROF.SSA MAURA ORSINI;

LICEO CLASSICO “STABILI – TREBBIANI” ASCOLI PICENO – EURO 50,00 AGLI APPARTENENTI ALLA CLASSE 2^ D SCIENZE UMANE PLESSO VIA FALERIA, GIORGIA ROCCHI, ELEONORA PEROZZI, MARTINA PAOLETTI , SARA TOZZI.

Si rappresenta altresì che per lasciare un segno tangibile dell’importante traguardo raggiunto, il Ministero dello Sviluppo Economico ha emesso un francobollo celebrativo mentre l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha realizzato una moneta corrente dal valore di 2euro, che raccontano l’impegno profuso da poliziotte e poliziotti a salvaguardia dei valori della legalità e della sicurezza.

Infine dalle ore 8 alle ore 20 di oggi la Polizia di Stato assicurerà il Servizio di guardia d’Onore al Palazzo del Quirinale.

