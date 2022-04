La cooperativa in questione è la First Aid One Italia, che tramite un bando, si è aggiudicata gli appalti della provincia di Pesaro, Macerata, Fermo ed Ascoli Piceno. La ditta, inoltre, si trova sotto amministrazione giudiziaria per appalti truccati e sfruttamento dei lavoratori

ASCOLI PICENO – Sconcerto e anche una buona dose di stupore nell’apprendere che l’Asur ha aggiudicato il servizio di trasporto non sanitario alla Cooperativa “First Aid One Italia”: basta fare una banale ricerca sul web per rendersi conto della inaffidabilità del soggetto che, tra l’altro, è stato protagonista di una puntata di report nel dicembre 2021.

Il bando in questione riguarda la gestione di appalti in provincia di Pesaro, Macerata, Fermo e Ascoli Piceno. Appalti truccati, sfruttamento dei lavoratori utilizzati come falsi volontari con turni di lavoro di 12 ore senza pausa, mancata sanificazione delle autoambulanze: sono solo alcuni dei fatti contestati che hanno spinto la Guardia di Finanza a porre sotto sequestro la cooperativa che ha vinto la gara.

Con Determina del Direttore Generale ASUR n° 232 del 23/03/2022, risulta assegnato il servizio di trasporti non prevalentemente sanitari nelle Aree Vaste n° 1,3,4 e 5 alla cooperativa First Aid, attualmente in amministrazione giudiziaria.

Le segreterie regionale di Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl Marche, in data odierna, hanno chiesto incontro urgente alla Direzione Generale Asur.

Copyright © 2022 Riviera Oggi, riproduzione riservata.