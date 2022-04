ASCOLI PICENO – Con l’ordinanza dirigenziale n. 233 del 14 aprile 2022 l’Amministrazione comunale dispone di istituire in Via E. P. Mazzoni, per il periodo dal 19 al 22 aprile 2022 con orario 0-24 per tutti gli utenti della strada e per il tratto compreso dall’intersezione con Via della Rimembranza (S.P. n.163 “ Rosara”) e fino a quella con la Via L. Castellano con l’esclusione dei veicoli diretti in Via della Piazzarola, Via C. Saccoccia e Via Capitolina (strade comprese nella Z.T.L.): l’interdizione del transito veicolare con la conseguente rimodulazione di tutte le correnti di traffico afferenti dalle strade laterali; il divieto di sosta rimozione coatta, su tutti i lati, per il tratto stradale strettamente interessato allo svolgimento dei lavori.

Clicca qui per l’ordinanza completa.

