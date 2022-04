Parma-Ascoli, match valido per la 35^ giornata di Serie B, lunedì 18 aprile ore 18 stadio “Tardini”.

Formazioni:

PARMA (3-4-1-2): Turk; Delprato, Danilo, Cobbaut; Rispoli (83′ Brunetta), Juric, Bernabè, Man (68′ Correia); Vazquez; Tutino (59′ Inglese), Pandev. A disp.: Rossi, Sohm, Zagaritis, Camara, Coulibaly, Bonny, Circati, Oosterwolde, Simy. All.: Iachini

ASCOLI (4-3-1-2): Leali; Salvi, Botteghin, Bellusci (76′ Quaranta), Falasco; Collocolo (80′ Eramo), Buchel, Caligara (80′ Baschirotto); Saric: Bidaoui (73′ Paganini), Dionisi (80′ Iliev). A disp.: Guarna, D’Orazio, Tavcar, Ricci, Franzolini, Tsadjout, Fontana. All.: Sottil

Arbitro: Marcenaro (Genova). Assistenti: Mokhtar (Lecco) e Di Gioia (Modena). IV Ufficiale: Tremolada (Monza). Var: Paterna (Teramo) e Rossi (Biella).

RETI: 43′ Bidaoui

AMMONIZIONI: 44′ Salvi, 44′ Vazquez, 45′ Bernabè, 65′ Danilo, 82′ Delprato, 85′ Buchel

ESPULSIONI:

NOTE: Spettatori: 7.309 con 1.454 tifosi bianconeri giunti in Emilia. Recupero: 2′ p.t., 6′ s.t.

CRONACA DEL MATCH

90+6′ Triplice fischio del signor Marcenaro, l’Ascoli batte il Parma 1-0

90+6′ Cross di Juric, Falasco di testa anticipa Inglese

90+5′ Baschirotto rientra sul sinistro in area avversaria e calcia con il mancino, palla di poco alta

90+3′ Cross di Juric dalla destra, Leali in tuffo con in pugni allontana

90′ Saranno 6 i minuti di recupero

88′ Angolo per il Parma, il cross di Correia è bloccato da Leali in uscita alta

85′ Bernabè salta Buchel sulla trequarti che lo stende, ammonizione per il centrocampista che salterà la prossima gara contro il Cittadella

83′ Contropiede dell’Ascoli, Saric crossa dalla sinistra ma non trova compagni sul secondo palo

81′ Tiro del neo entrato Eramo dai 25 metri, palla a lato

80′ Triplo cambio nell’Ascoli: dentro Baschirotto, Eramo ed Iliev, fuori Caligara, Collocolo e Dionisi

79′ Quaranta anticipa Inglese in area, corner per il Parma

77′ Cross basso d Inglese dalla sinistra, Pandev a centro area non ci arriva

76′ Bellusci rimane a terra dopo uno scatto, il centrale chiede il cambio: al suo posto dentro Quaranta

75′ Tiro di Bernabè dai 20 metri con il sinistro, Leali blocca

73′ Primo cambio nell’Ascoli: dentro Paganini per Bidaoui

70′ Bernabè serve Inglese in area, la sua girata è respinta da Bellusci

67′ Inglese di testa mette a lato sugli sviluppi di un calcio d’angolo

65′ Man prova ad andarsene sulla sinistra, Collocolo con il fisico recupera palla

63′ Pandev dalla sinistra cerca Rispoli in area bianconera, il colpo di testa dell’emiliano finisce di poco a lato con Leali battuto

61′ Pandev entra in area ascolana e calcia con il destro, palla di poco a lato

60′ Occasione Ascoli: Bidaoui parte in contropiede e calcia dal limite dell’area, palla alta

58′ Affondo di Vazquez sulla destra, la difesa ascolana mette in angolo

56′ Dionisi rimane a terra dopo uno scontro di gioco, intervengono i sanitari

53′ Collocolo recupera palla e serve Saric che scarica su Bidaoui, la difesa emiliana lo chiude prima che possa entrare in area

51′ Bidaoui se ne va sulla sinistra ma si trascina la palla oltre la linea di fondo

49′ Cross di Rispoli dalla destra, Bellusci anticipa Tutino

47′ Scambio tra Man e Bernabè in area ascolana, Botteghin intercetta e recupera il possesso palla

46′ Inizia la ripresa senza cambi

SECONDO TEMPO

45+2′ Finisce il primo tempo con l’Ascoli in vantaggio per 1-0

45′ Saranno 2 i minuti di recupero

43′ Gooooooooool dell’Ascoli!!!!!!!!!!! Bidaoui porta in vantaggio l’Ascoli con un destro da centro area dopo un tiro rimpallato di Salvi

42′ Cross di Falasco dalla trequarti, Rispoli tocca e mette in corner

39′ Il Var annulla per un tocco di mano di Vazquez prima che la palla arrivasse al macedone

38′ Vantaggio del Parma: Pandev batte Leali dal limite dell’area

37′ Affondo di Man sulla corsia mancina, Collocolo lo ferma recuperando palla

34′ Il tiro da fermo di Vazquez supera la barriera ma finisce al di sopra della traversa

33′ Vazquez messo giù al limite da Buchel, punizione per il Parma da posizione pericolosa

32′ Bidaoui ci prova da centro area, Rispoli intercetta la conclusione

29′ Caligara dalla sinistra cerca Bidaoui con un rasoterra, la difesa emiliana intercetta

26′ Traversone di Salvi dalla destra, il colpo di testa di Dionisi termina a lato

25′ Cross di Vazquez in area ascolana, Botteghin mette di nuovo in corner

23′ Saric riceve palla sulla sinistra dopo uno scambio con Caligara, l’arbitro ferma il gioco per fuorigioco

21′ Tutino cerca il dribbling su Falasco, il laterale non si fa saltare e tocca in angolo

19′ Incursione di Cobbaut sulla sinistra, Botteghin chiude in corner

17′ Pandev prova l’assist con il destro dal limite, la palla per Rispoli è troppo lunga

15′ Dionisi con il tacco libera Saric al limite dell’area, il tiro del bosniaco è però alto

14′ Ci prova Bernabè dalla distanza, la difesa ascolana fa muro e non lascia passare il pallone

12′ Rispoli va alla conclusione dopo un tiro di Vazquez respinto da Leali, Falasco fa muro con il corpo e respinge

10′ Tutino si libera in area e va al tiro, il suo sinistro è deviato in corner dalla difesa bianconera

9′ Man tento lo spunto sulla sinistra, Caligara chiude in fallo laterale

7′ Bidaoui fermato fallosamente a metà campo da Juric, punizione per l’Ascoli

5′ Lancio lungo di Bellusci per Dionisi, sulla sponda dell’attaccante non arriva in tempo Collocolo: palla in fallo laterale

3′ Man punta Saric sulla sinistra, il centrocampista ascolano mette in corner

2′ Dionisi cerca di incunearsi in area emiliana, Cobbaut in scivolata gli porta via la sfera

1′ Inizia la partita: Ascoli in maglia azzurra con pantaloncini e calzettoni bianchi, Parma in divisa bianca con croce nera e blu sul petto

PRIMO TEMPO

