ASCOLI PICENO – Di seguito, un comunicato stampa proveniente dal Comune di Ascoli Piceno riguardante la possibilità di usufruire di un bus navetta gratuito in direzione Colle San Marco in occasione della Festa della Liberazione del 25 aprile.

L’Amministrazione Comunale informa che, in occasione delle celebrazioni per la Festa della Liberazione, nella giornata di lunedì 25 aprile sarà a disposizione della cittadinanza un bus navetta gratuito della Start per raggiungere Colle San Marco.