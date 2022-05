L’iniziativa è in programma per sabato 21 maggio con partenza alle ore 16 da piazza Umberto I.

CASTORANO – Nuovo appuntamento con la “Camminata dei musei”, che sabato 21 maggio farà tappa a Castorano. L’iniziativa è promossa dall’Unione Sportiva Acli provinciale Aps con il patrocinio del comune di Castorano e in collaborazione con 3Sicc Aps, Associazione Padre Carlo Orazi e Qualis Lab – analisi cliniche.

Il ritrovo dei partecipanti è alle ore 16 in piazza Umberto I, cui farà seguito una visita guidata gratuita al centro storico del borgo di Castorano e alle zone limitrofe per poi visitare il Museo comunale delle arti e dei mestieri della civiltà contadina “Giacomo Speca”, che proprio per l’occasione sarà inaugurato con i nuovi allestimenti.

Per poter partecipare all’iniziativa occorre inviare un messaggio al numero 393 9365509 entro il 18 maggio, indicando nome e cognome di chi partecipa e la data della manifestazione E’ previsto un tetto massimo di iscritti di 70 persone.

Durante l’iniziativa saranno applicati il protocollo e le linee guida U.S. Acli nazionale di contenimento Covid19.

Per ulteriori informazioni sul progetto si può visitare il sito www.cooperativemarche.it .





Copyright © 2022 Riviera Oggi, riproduzione riservata.