ASCOLI PICENO – La concreta collaborazione fra impresa e mondo scolastico ed universitario è il cuore pulsante e il segreto del successo del progetto Learning by Doing, promosso e realizzato dai Giovani Imprenditori di Confindustria Marche.

Nella mattinata del primo giugno si è svolto in diretta streaming l’evento finale con la proclamazione dei progetti vincitori, uno per le scuole e uno per le università.

Nella categoria “Università“, al terzo posto il progetto “Analisi e strategie di marketing per lo sviluppo dell’azienda Velenosi in nuovi mercati esteri” curato dalla Velenosi Vini Srl e dall’Università Politecnica delle Marche.

“Un riconoscimento che dedichiamo a tutti coloro che hanno collaborato al nostro progetto, conclusosi ad aprile di quest’anno. A livello aziendale – dichiara al termine Marianna Velenosi – investiamo il più possibile nei partenariati scolastici ed accademici che ci permettono di entrare a contatto con i giovani talenti e speriamo di stimolare sempre più anche altre aziende a farlo”.

“Learning by Doing è senza dubbio un esempio di progetto win win – ha detto il presidente dei Giovani Imprenditori Marche Massimiliano Bachetti – tutti ne usciamo vincitori, più forti e più consapevoli. Prima di tutto gli studenti, che imparano a conoscere le dinamiche delle aziende, poi i professori che avvicinandosi anch’essi concretamente alle imprese rendono il proprio ruolo di preparare i ragazzi al mondo del lavoro ancora più efficace”

Coinvolgente e motivante anche l’intervento di Paolo Manocchi, coach comportamentale, che ha coinvolto il pubblico in una riflessione sui valori, quelli essenziali per aiutare i giovani nel loro futuro e quelli altrettanto importanti che gli adulti devono fare propri per accompagnare i giovani nel loro percorso.

