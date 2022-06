La situazione è culminata nella palese ingovernabilità del Sestiere. Il Sindaco e Magnifico Messere, Marco Fioravanti come massimo garante della manifestazione, ha tentato la via della conciliazione delle parti ma gli esiti non sono stati quelli auspicati. Necessario dunque l’apertura di un procedimento disciplinare e la previa richiesta del parere del Collegio dei Probiviri

ASCOLI PICENO – Il Consiglio degli Anziani della Quintana di Ascoli Piceno ha ricevuto in data 6 giugno 2022 il parere dei Probiviri in merito alle diverse segnalazioni pervenute relativamente ai comportamenti dei membri del comitato del Sestiere di Porta Tufilla.

Il parere dell’organo disciplinare della Quintana, i cui membri sono il Delegato del Presidente del Tribunale Dottor Raffaele Agostini, il Delegato del Prefetto Dottoressa Anna Maria Gargiulo e il Delegato del Consiglio degli Anziani Avvocato Annagrazia Di Nicola-Presidente, era stato richiesto a seguito di segnalazioni degli iscritti all’albo del sestiere di Porta Tufilla, nonché membri del Comitato Rosso Nero.

La situazione creatasi a seguito di reciproche accuse, è culminata nella palese ingovernabilità del Sestiere. Il Sindaco e Magnifico Messere, Marco Fioravanti come massimo garante della manifestazione, ha tentato la via della conciliazione delle parti ma gli esiti non sono stati quelli auspicati.

Necessario dunque l’apertura di un procedimento disciplinare e la previa richiesta del parere del Collegio dei Probiviri.

Gli stessi riunitisi in data 06/06/2022 hanno preventivamente ritenuto di ascoltare il Console Francesco Mazzocchi ed esaminati i documenti hanno ritenuto vista la gravità della situazione creatasi, di proporre il provvedimento della sospensione diversificata per ciascuno dei membri del comitato di sestiere.

Di conseguenza, vista l’imminenza dell’edizione della Quintana, il Consiglio deve procedere come da statuto alla nomina di un Commissario, che sostenga i sestieranti fino alla Quintana di agosto e poi porti il comitato, entro l’anno a nuove elezioni.

La scelta del Consiglio degli Anziani, sentito il Magnifico Messere è ricaduta sul Vice Presidente, Cristiano Fioravanti.

Il Consiglio e il Magnifico Messere incontrano giovedì 9 giugno 2022 alle ore 21 i sestieranti in una seduta pubblica, per cercare di trovare assieme il modo migliore di procedere e collaborare, per il bene del sestiere e superare la grave criticità creatasi.

