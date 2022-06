È stato siglato in data 25 maggio 2022, l’accordo di partenariato tra il comune di Offida e la cooperativa On the Road, grazie al quale sarà possibile offrire aiuti sul territorio comunale a dieci profughi ucraini in fuga dalla guerra in corso.

L’accordo prevede la disponibilità del Comune a ospitare sul proprio territorio un progetto di accoglienza funzionale al sostegno ed all’accompagnamento all’autonomia socio-lavorativa di dieci persone giunte in Italia in seguito agli eventi bellici, prevalentemente famiglie o donne con figli.

La cooperativa On the Road, si occuperà di dare attuazione al progetto, attraverso l’impiego di operatori ed operatrici che si occuperanno di garantire gradualmente l’inclusione e l’autonomia delle famiglie e delle persone ospitate, attraverso attività di orientamento, mediazione linguistica, scuola d’italiano e supporto nell’inserimento lavorativo.

“Vista la positiva esperienza dei corridoi umanitari – dice Silvia Fabrizi, responsabile del progetto per la Cooperativa On the Road – e la grande mobilitazione riscontrata dei cittadini offidani in quella circostanza, non abbiamo dubbi che anche in questo caso, la comunità saprà essere risorsa fondamentale ed elemento determinante nella buona riuscita del progetto”.

