ASCOLI PICENO- Torna in tutta Italia, martedì 21 giugno, giorno del solstizio d’estate, l’appuntamento con la Festa della Musica, una delle feste più affascinanti che la cultura possa offrire grazie al messaggio di partecipazione, integrazione, armonia e universalità che riesce a trasmettere.

Un grande evento che coinvolge enti locali, accademie, conservatori, scuole di musica, università, cori, orchestre, gruppi, bande musicali e tutti coloro che fanno musica sia dal punto di vista professionale che amatoriale. Il Museo Archeologico Statale collabora da anni con l’Istituto Musicale “Gaspare Spontini” di Ascoli Piceno nell’organizzazione di questo prestigioso evento, facendo, così, dialogare archeologia e musica. L’appuntamento è, quindi, il 21 giugno, alle ore 18,30, presso la biglietteria del museo, dove avrà luogo il concerto che vedrà protagonista il trio d’archi composto dai Maestri Giuseppe Marcucci (violino), Anthony Amiconi (violino) e Daniela Franchi (violoncello). Il programma comprende brani musicali di A. Caldara, A. Crelli, W.A. Mozart, G.P. Reverberi e R. Lovland.

L’ ingresso è libero.

Per visite al Museo: € 4,00 (intero); € 2,00 (ridotto); gratuito per i minori di 18 anni e per gli aventi diritto.

Per informazioni e prenotazioni: 389 2661227 [email protected]

