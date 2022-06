Davvero apprezzati gli esercizi e le coreografie presentate dalle oltre 100 bambine e ragazze coinvolte, tra i 4 e i 14 anni, per le esibizioni tra principianti, esordienti, allieve ed agoniste

FOLIGNANO – Spalti gremiti e tanti applausi lo scorso venerdì 17 giugno al Palarozzi di Folignano per il tradizionale saggio finale delle atlete iscritte ai corsi di ginnastica ritmica Uisp.

Davvero apprezzati gli esercizi e le coreografie presentate dalle oltre 100 bambine e ragazze coinvolte, tra i 4 e i 14 anni, per le esibizioni tra principianti, esordienti, allieve ed agoniste che hanno tenuto fino all’ultimo altissima l’attenzione del numeroso pubblico in tribuna.

Esercizi eseguiti su colonne sonore dei grandi classici di animazione, costumi e scenografie a tema, e allestimento dello spettacolo con cartelloni preparati dalle stesse ragazze.

Applausi a scena aperta dal pubblico presente, con genitori e famiglie a caccia della foto ricordo ed entusiasti dei progressi delle loro ginnaste: un importante appuntamento, come aveva ricordato, per promuovere e valorizzare una delle attività del Comitato di maggior successo e soprattutto per vivere una festa che fa ritrovare intorno al mondo Uisp tutte le famiglie delle atlete iscritte.

Gran finale con tutte le 100 bambine e ragazze e le insegnanti. sul parterre

