ASCOLI PICENO – Dal prossimo primo Luglio entreranno in vigore i nuovi bandi dell’Ente Bilaterale del Terziario e dell’Ente Bilaterale del Turismo della Provincia di Ascoli Piceno che erogheranno prestazioni ai dipendenti del settore commercio (terziario), dei pubblici esercizi (bar, ristoranti, ecc.), settore alberghiero (turismo).

Gli Enti Bilaterali sono frutto dell’intuizione delle forze sindacali Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil e della Confcommmercio.

Hanno numerose funzioni che vanno dal monitoraggio dei contratti a tempo determinato alla valutazione della conformità dei piani formativi relativi ai contratti di apprendistato; dalle iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale all’erogazione di prestazioni a sostegno dei lavoratori.

Già dal 2000 gli Enti sono al fianco dei dipendenti del Terziario e del Turismo erogando prestazioni per buoni-libri, rimborso corsi di formazione, spese di iscrizione all’università, rimborso di spese mediche per i figli, sostegno al reddito per chi perde il lavoro, premi natalità, contributi per la frequenza di asilo nido, contributo per figli diversamente abili. Non mancano rimborsi per le spese sostenute dai lavoratori per l’affitto o per la stipula di un contratto di mutuo e non vengono trascurati neppure gli sportivi, tant’è che è previsto un rimborso per chi frequenta palestre o centri sportivi; per finire agli appassionati di informatica viene rimborsata parte della spesa sostenuta per l’acquisto di computer, PC portatile, tablet.

Gli enti sono stati sempre al fianco dei dipendenti, anche nelle situazioni eccezionali: durante la pandemia hanno erogato oltre 95mila euro a supporto dei dipendenti che hanno perso parte della retribuzione a causa della sospensione dell’attività lavorativa o per congedi utilizzati per assistere i figli durante la sospensione del servizio scolastico.

Con il nuovo Bando 2022 sono state previste ulteriori ed innovative prestazioni:

BONUS CULTURA (rimborso di euro 150 per acquisto di biglietti/abbonamenti nominativi per teatri, concerti, mostre, cinema….o abbonamenti a quotidiani, libri);

BONUS LAVORO DOMESTICO (rimborso di euro 150 per i contributi INPS di baby sitter ed euro 250,00 per contributi INPS di badanti);

BONUS TRASPORTO PUBBLICO (rimborso di euro 150,00 per le spese sostenute per l’acquisto di abbonamenti nominativi per trasporti pubblici anche intestati al figlio)

Per accedere alle prestazioni è sufficiente che l’azienda versi un piccolo contributo mensile all’ente bilaterale di competenza, cioè Terziario o Turismo a seconda del settore di appartenenza.

Maggiori informazioni, per le imprese ed i propri consulenti, sono disponibili sul sito www.entebilaterale-ap.it, oppure contattando telefonicamente 392-2418927, o via mail a [email protected].

Ascoli Piceno 28 giugno 2022

Fabrizio Bontà

Presidente Ente Bilaterale Turismo

Ugo Spalvieri

Presidente Ente Bilaterale Terziario

Sedi sportelli informativi:

Via Dino Angelini 62/a Ascoli Piceno, Via Bianchi 36 San Benedetto del Tronto,

c/o sedi Confcommercio

Via C. Rozzi 13 Ascoli Piceno; Via Piemonte 35 San Benedetto del Tronto,

c/o sedi Filcams-Cgil

Via C.so Vittorio Emanuele 37 Ascoli Piceno; Piazza Nardone 23 San Benedetto del Tronto,

c/o sede Fisascat-Cisl

Via Dino Angelini 31 Ascoli Piceno; Via Campania 81/83 San Benedetto del Tronto,

c/o sedi Uiltucs-Uil

