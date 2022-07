ASCOLI PICENO – L’Amministrazione Comunale informa che, per venire incontro alle esigenze della cittadinanza durante i lavori di completamento della rete idrica e di riqualificazione di Corso Trento e Trieste, in via temporanea e fino a revoca espressa, a partire da oggi, venerdì 1 luglio 2022, ai residenti nelle zone delimitate alle seguenti vie (Lungo Tronto Bartolomei, Corso Trento e Trieste fino all’intersezione con Corso G. Mazzini, Corso G. Mazzini fino all’intersezione con Via Sacconi, Via Sacconi, Piazza G. Giacomini ed inoltre, ai residenti di Via di Cupra, Via dei Malaspina, Via Giusti, Via V. Alfieri, V. T. Tasso) è estesa l’autorizzazione a parcheggiare nell’adiacente zona di Campo Parignano, con nuovo apposito permesso ZTL 1-2-3-4. Il rilascio di tale permesso, previa richiesta da parte dell’utente interessato, sarà effettuato dalla Saba senza costi aggiuntivi.

Gli uffici del Parcheggio Torricella di Ascoli sono aperti dal lunedì al sabato dalle ore 08.30 alle ore 12.30. Per informazioni 0736.259889



https://www.comune.ap.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/21023 Per consultare l’ordinanza dirigenziale n. 412 del 30/06/2022 visitare la pagina:

