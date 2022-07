CASTORANO – Il Sindaco della mitica Maranello, Luigi Zironi, la prossima domenica luglio sarà protagonista a Castorano del convegno “Realtà a confronto, Unione dei Comuni della Vallata del Tronto e Maranello”.

A darne l’annuncio è Ivan Ameli, il noto presidente dell’esclusivo Scuderia Ferrari Club.

“Con entusiasmo e un pizzico di orgoglio – ha affermato Ameli – sono assolutamente lieto di annunciare che l’amico e socio del nostro Club Sindaco di Maranello, il dottor Luigi Zironi, sarà domenica 10 luglio a Castorano ed in linea con quelli che sono i principi fondanti del nostro club, in primis la promozione del territorio, abbiamo organizzato un incontro, con i Comuni della Vallata del Tronto dal tema “Motori e Sapori” e nell’occasione – ha aggiunto Ameli – per i 100 anni dalla nascita dell’amico e pilota scomparso ingegner Pietro Laureati, verrà consegnato al figlio, ingegner Mario un ricordo da parte del nostro Club”.

Il convegno, con inizio alle ore 10 si terrà presso la Sala consiliare del Comune di Castorano e vedrà gli interventi oltre che di Zironi ed Ameli, anche dell’assessore comunale Marco Canali e del presidente dell’Unione dei Comuni della Vallata del Tronto, Alessandro Luciani. Al meeting seguirà una visita alla sede dello Scuderia Ferrari Club in Piazza Umberto Primo.

Copyright © 2022 Riviera Oggi, riproduzione riservata.