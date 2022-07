L’intero ricavato sarà destinato alla creazione di un centro specializzato in Italia per bambini autistici

ASCOLI PICENO – A seguito del primo dei tre incontri calcistici della Partita del Sole – torneo benefico ideato e promosso dalla Nazionale Azzurri, dall’Associazione Art & Luxury e dalla RDF Comunicazione, in partnership con TrustMeUp e con Cavalieri di Malta OSJ – che si è tenuto lo scorso 23 giugno ad Ascoli Piceno, sono stati raccolti 10.000 euro.

Nata per sostenere il progetto “We Aut”, la Partita del Sole vede scendere in campo in una triangolare la Nazionale Azzurri, la Nazionale Italiana Non Profit e la New Dreams, che disputeranno i prossimi due incontri a settembre e a dicembre fra Malta e Puglia. Alla partita hanno preso parte tantissime personalità del mondo dello sport, dello spettacolo ed influencer, fra questi: Sergio Pirozzi, Alessio Sakara, Carolina Benvenga, Maurizio Lobina, Claudio Chiappucci, Mirko Frezza, Nunzio Stancampiano, Cristian Stefanelli, Gianmaria Antinolfi, Carmine Monaco, Carmine Battaglia, insieme ad Alessandro Costacurta, Fabio Galante, Gianluca Costantino, Blind, Valerio Mazzei, i Pirlas V, Luca Campolunghi, Alessandro Basciano, Alberto Zaccheroni, Christian Abbiati, Domenico Maietta, Capucho Jeda, Giuseppe Colucci, Giuseppe Bellusci oltre a molte Associazioni Non Profit come SOS Villaggi dei Bambini, City Angels, L’Albero della Vita e Plastic Free.

Il Presidente dell’Associazione Art & Luxury, Thomas Molendini, ha ufficializzato che il totale dei ricavi derivanti dalla vendita dei biglietti della prima partita è arrivato a quota 10.000 euro ed è stato preso in consegna da Alessandro Arena, Presidente della Nazionale Azzurri e CEO di WeAut.

“Siamo davvero felici per questo bellissimo risultato, – afferma Angelo Fasola, Presidente della Nazionale Italiana Non Profit e CEO di TrustMeUp – la squadra nasce con il l’obiettivo di sostenere progetti comuni con l’unione delle associazioni, il calcio è solo uno dei mezzi che abbiamo per aiutare gli altri e divertirci insieme. L’importante non è la vittoria, ma quando possiamo fare del bene, alla fine ci sentiamo sempre vincitori.”

Si ringrazia inoltre il Sovrano Ordine di San Giovanni di Gerusalemme, Cavalieri di Malta OSJ nella persona del Principe Paternò Castello, la Nazionale Italiana Non Profit nella persona del Presidente Angelo Fasola ed il Responsabile della New Dreams Marco Filadelfia per aver contribuito alla realizzazione del primo evento della Partita del Sole.

