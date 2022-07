ASCOLI PICENO – Giro di boa per l’edizione 2022 del Festival dell’Appennino. Ospite d’eccezione del quarto appuntamento, domenica 17 luglio a Spelonga, sarà Luca Barbarossa, cantautore italiano e voce di Radio 2 Social Club.

Ma la giornata inizia con l’immancabile escursione: un percorso ad anello di 6,7 km, con dislivello in salita di 247 m, livello di difficoltà T e durata prevista di circa tre ore. Il ritrovo per la partenza è alle 9:30 all’incrocio della strada che sale verso passo il Chino.

Sarà possibile parcheggiare sul lato della strada, al riempimento dei posti sarà possibile usufruire del parcheggio (che in base alla posizione disterà tra 1 e 3 Km a piedi dallo spazio dedicato allo spettacolo pomeridiano). Pranzo libero al rientro ma sarà possibile consumare cibo e bevande presso food truck e spillatori di birra presenti in prossimità dell’area concerto.

Alle 17 avrà inizio il concerto-reading di Luca Barbarossa, artista italiano senza tempo, in una tappa del suo tour autobiografico “Non perderti niente”. L’artista ci regalerà un confronto tra il cantautore e l’uomo nel racconto di “quel viaggio incredibile che è la vita, che cambia e sorprende a ogni curva”, narrando incontri straordinari con Maradona e Pavarotti, Benigni e Bruce Springsteen, non più importanti e formativi di quelli con una spogliarellista spagnola, un pescatore cubano, un mago messicano e il suo gallo Django. Nulla, come le sue canzoni tra cui Roma spogliata, Via Margutta, L’amore rubato, Portami a ballare e Passame er sale, è slegato dalle vicende personali e nazionali e tutto è raccontato con ironia e intensità.

Per continuare la serata insieme, ci sarà il dopo festival con la musica popolare del centro-sud Italia degli Zigà World Music, organizzato dall’associazione Festa Bella, presso la loro sede al centro di Spelonga. La partecipazione agli eventi è gratuita, ma per il concerto-reading di Luca barbarossa è necessaria la prenotazione, da effettuare telefonicamente o via Whatsapp al numero 333.9053322, inviando una e-mail all’indirizzo [email protected] o direttamente sul sito cliccando qui. Alcune raccomandazioni per l’escursione: indossare scarpe da trekking, avere con sé dell’acqua, portare un cambio, una felpa/k-way, un telo/stuoia.

Giunto alla sua tredicesima edizione, sotto la guida di Bim Tronto e Mete Picene, con la direzione artistica dell’associazione Appennino Up, continua a mantenere il focus su rigenerazione e valorizzazione del Piceno, con un’attenzione particolare alle aree interne, attraverso la promozione di un turismo lento, sostenibile, accessibile, a forte caratterizzazione culturale. Tutte i dettagli riguardanti il calendario degli appuntamenti sono reperibili sul sito: www.festivaldellappennino.it.

