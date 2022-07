MONSAMPOLO DEL TRONTO – Il festival Monsart, giunto alla sua quarta edizione, quest’anno si svolgerà sabato 16 luglio 2022 nel centro storico di Monsampolo, con un format diverso rispetto agli altri anni, in un’unica serata con eventi dal tramonto all’alba.

Sarà una notte magica con spettacoli di circo contemporaneo e teatro di strada nei punti più caratteristici del borgo. Inoltre nel centro storico ci saranno diverse aree dedicate al cibo e alle bevande dove si potranno assaggiare i prelibatissimi gnocchi di patate fatti a mano, piatto tipico di Monsampolo, cibo di strada e degustare vini, birre artigianali e cocktail.

Il festival si chiuderà con un Dj set & Cocktail party, nel Parco delle Rimembranze, con il vocalist Paolove e Patrickdj.

“Monsart rappresenta certamente l’evento più atteso dell’estate e nasce per promuovere e valorizzare il borgo di Monsampolo del Tronto – dichiarano il sindaco Massimo Narcisi e il consigliere delegato agli eventi Gianni Felicioni – attraverso l’arte di strada intesa come forma di espressione artistica maggiormente in grado di attrarre turisti curiosi di scoprire le nostre bellezze e di godere di spettacoli unici e magici nel nostro bellissimo centro storico. Monsart oramai è diventato un appuntamento atteso da tutta la comunità e anche molto ricercato da un pubblico sempre più variegato che negli anni scorsi, quando il festival era itinerante sul territorio comunale, ha fatto sempre registrare il tutto esaurito. È un festival poliedrico capace di offrire eventi di grande qualità portati in scena da artisti provenienti da tutta Italia nel quale noi crediamo fortemente e che ci auguriamo nel futuro possa crescere sempre di più e diventare uno degli appuntamenti più importanti e prestigiosi del territorio.”

Il festival è organizzato dal Comune di Monsampolo del Tronto con il patrocinio del Bim Tronto, la collaborazione del Circolo ricreativo culturale monsampolese e con la direzione artistica dell’Associazione “Whats Art” che organizza festival e rassegne di arte di strada tra le più importanti delle Marche.

La partecipazione agli spettacoli è gratuita e per facilitare il pubblico nel raggiungere il centro storico, l’amministrazione Comunale ha attivato un servizio di bus/navetta gratuito con partenze da Piazza Bachelet, Piazza Binni e Il Palazzetto dello sport.

