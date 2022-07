ARQUATA DEL TRONTO – Sono riprese, attraversando l’anello di Pescara del Tronto, le attività del progetto “Il valore sociale dello sport”, iniziativa che andrà avanti fino al mese di settembre 2022.

Si tratta di una serie di escursioni, realizzate col patrocinio dell’amministrazione comunale di Arquata, promosse dall’Unione Sportiva Acli Marche Aps, che fanno seguito a quelle che si sono svolte nel 2021 e che nel 2022 proporranno una serie di percorsi diversi comunque aperti a persone di ogni età.

Numerosi i cittadini marchigiani ed abruzzesi che hanno partecipato al primo evento. Il secondo anello che sarà attraversato con una camminata, sarà quello delle fonti (dislivello 200metri, tempistica 2 ore, sentiero di tipo E).

L’appuntamento è fissato per sabato 23 luglio alle ore 9:30 presso il Rifugio Mezzi Litri che si trova sulla strada per Forca di Presta e viene realizzato in collaborazione con Aps Monte Vector. L’ultimo appuntamento con le escursioni nel mese di luglio avrà luogo domenica 31 luglio (Anello di Pretare/Piedilama).

La partenza avrà luogo alle 17 presso l’area Sae di Pretare. Per ulteriori informazioni si possono consultare il sito www.usaclimarche.com e la pagina facebook “Unione Sportiva Acli Marche”.

