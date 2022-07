Torna, finalmente, dopo la pausa della pandemia la rassegna cinematografica “Cinema d’Estate” al centro commerciale Città delle Stelle.

In collaborazione con la sala Multiplex delle Stelle, il centro commerciale offre, infatti la possibilità tutte le sere di vedere un film scelto tra i successi cinematografici dell’anno al costo di soli due euro.

Questa la chiave del successo di “Cinema d’Estate” che da sempre permette ai suoi clienti, ma anche ai villeggianti della costa di poter godere delle migliori pellicole dell’ultima stagione cinematografica ad un prezzo molto conveniente.

Particolarmente interessante questa edizione che propone alcuni titoli campioni d’incasso che si sono rilevati particolarmente graditi dimostrando che in presenza di buoni film la sala cinematografica è e resta insostituibile.

La programmazione terminerà il 31 agosto. Tutti i giorni due spettacoli a due euro alle 18 e alle 21.

Di seguito i film in programma:

Sab 16, Dom 17, Lun 18 e Mar 19 Luglio

– Sing 2

– Una vita in fuga

– Spiderman No way home

Mer 20, Gio 21, Ven 22 e Sab 23 Luglio

– Uncharted

– Il lupo e il leone

– L’ombra del giorno

Dom 24, Lun 25, Mar 26 e Mer 27 Luglio

– Top Gun Maverick

– Troppo cattivi

– C’era una volta il crimine

Gio 28, Ven 29, Sab 30 e Dom 31 Luglio

– Io e Lulù

– L’arma dell’inganno Operazione Mincemeat

– The Lost City

Lun 1, Mar 2, Mer 3 e Gio 4 Agosto

– Jurassic World il dominio

– Assassinio sul Nilo

– Hopper e il tempio perduto

Ven 5, Sab 6, Dom 7 e Lun 8 Agosto

– Sonic 2

– Morbius

– E’ stata la mano di Dio

Mar 9, Mer 10, Gio 11 e Ven 12 Agosto

– Animali Fantastici i segreti di Silente

– Corro da te

– The Northman

Sab 13, Dom 14, Lun 15 e Mar 16 Agosto

– Doctor Strange e il multiverso della follia

– FILM A SORPRESA

– Nostalgia

Mer 17, Gio 18, Ven 19 e Sab 20 Agosto

– Freaks Out

– The Batman

– Marry Me – Sposami

Dom 21, Lun 22, Mar 23 e Mer 24 Agosto

– FILM A SORPRESA

– Il sesso degli angeli

– The King’s Man le origini

Gio 25, Ven 26, Sab 27 e Dom 28 Agosto

– FILMA SORPRESA

– Una famiglia vincente King Richard

– Moonfall

Lun 29, Mar 30 e Mer 31 Agosto

– Top Gun Maverick

– Spencer

– The French Dispatch

