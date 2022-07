ASCOLI PICENO – Segue comunicato stampa della Rappresentanza Sindacale Unita dell’AV5.

In data odierna, alle ore 16, al Palazzo Li Madou della Regione Marche si è svolto l’incontro tra la delegazione sindacale e la parte pubblica così composta: Assessore Guido Castelli, Dottor Armando

Marco Gozzini Direttore Agenzia Regionale Sanitaria, Dottoressa Nadia Storti Direttrice Generale ASUR, Dottor Pierluigi Gigliucci Direttore Amministrativo ASUR, Dottoressa Paola Maurizi servizio personale Regione Marche, Dottor Massimo Esposito Direttore Area Vasta 5; per la parte Sindacale, come da intese unitarie erano presenti: Viola Rossi FP CGIL, Giorgio Cipollini CISL FP, Paolo Sabatini UIL FPL, Camilli Devis NURSIND, Roberto Tassi NURSING-UP, Fausto Menzietti FIALS, Mauro Giuliani USB, Benito Rossi UGL, oltre ovviamente Paolo Grassi Coordinatore RSU AV5 e Stefano Sudati Vice Coordinatore RSU AV5.

Dopo una breve introduzione dell’Assessore Guido Castelli che ha sostanzialmente riepilogato i motivi della riunione, i responsabili sindacali hanno ribadito l’assoluta necessità per l’Area Vasta 5 di conseguire l’implementazione dei finanziamenti e dei fondi contrattuali al fine di garantire la corretta e puntuale liquidazione di tutte le indennità al personale dipendente e soprattutto potenziare

la dotazione organica complessiva con le proroghe degli attuali tempi determinati.

La stessa rappresentanza sindacale ha altresì evidenziato le maggiori criticità presenti nell’Area Vasta 5 che rischiano di compromettere irreversibilmente la bontà del servizio sanitario sul territorio. La parte pubblica ha preso atto di quanto evidenziato dai sindacalisti, impegnandosi ad avviare un’istruttoria finalizzata al superamento delle criticità rappresentate, senza penalizzare i dipendenti del comparto.

La stessa si è dunque impegnata a trasmettere una proposta operativa nei prossimi giorni. Dopo ulteriori approfondimenti, la delegazione di parte sindacale si è dichiarata moderatamente soddisfatta, anche in considerazione della circostanza che è stato concordato un nuovo incontro operativo per il primo Agosto.

Copyright © 2022 Riviera Oggi, riproduzione riservata.