ASCOLI PICENO – Questa notte saranno eseguite le operazioni di demolizione di un cavalcavia lungo il raccordo autostradale Ascoli-Porto d’Ascoli, tra Maltignano e Ancarano. L’opera era stata danneggiata strutturalmente da un mezzo pesante fuori sagoma.

Per consentire le operazioni, il raccordo autostradale sarà temporaneamente chiuso in entrambe le direzioni tra gli svincoli di Maltignano e Ancarano, dalle 18 di oggi, 28 luglio, fino alle 12 di domani, 29 luglio.

Il traffico sarà deviato sulla viabilità secondaria con indicazioni sul posto.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, ricorda che quando guidi, Guida e Basta! No distrazioni, no alcol, no droga per la tua sicurezza e quella degli altri (guidaebasta.it). Per una mobilità informata l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.

Anas ricorda inoltre l’elevato rischio incendi: “La strada non è un posacenere. Rispetta l’ambiente, salva il tuo viaggio”.

Copyright © 2022 Riviera Oggi, riproduzione riservata.