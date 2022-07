ASCOLI PICENO – Appassionante evento per gli amanti della natura, organizzato dall’associazione di promozione turistica e culturale “Lost in Piceno“.

Domenica 31 luglio, con la collaborazione di Monte Vector APS, l’appuntamento è con “Wander-Lost”, una passeggiata insieme alla guida naturalistica Vittorio Camacci fino al monte Vettore, per conoscerne gli scorci, i racconti, la natura, gli abitanti, i prodotti enogastronomici, con un pranzo di tipicità presso il Rifugio Mezzi Litri in abbinamento ai vini del progetto Vini d’Altura. Saranno proposti dei vini totalmente diversi da quelli generalmente in commercio in quanto affinati sotto la neve ad altissima quota sulle zone più elevate del Parco Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga, dalla prima nevicata fino al disgelo.

Non mancano, inoltre, le preziose collaborazioni con gli sponsor Exum ed E9, consolidatissime realtà del Piceno per tutti gli appassionati di montagna e delle attività all’aria aperta: abbigliamento e accessori per alpinismo, trekking, arrampicata con consulenze e assistenza a 360° da parte di chi ha fatto dell’outdoor e del rispetto della natura il proprio stile di vita.

“Volevamo proporre qualcosa che ci portasse più in alto, ma più vicino all’anima del nostro territorio, nei luoghi dell’entroterra che così tanto ci appartengono e così tanto hanno da offrire. La collaborazione con i ragazzi dell’associazione Monte Vector APS ha creato una sinergia perfetta per l’espressione di cosa voglia dire amare il territorio, i suoi prodotti e dare l’anima per il rilancio delle zone colpite dal sisma – ha spiegato la vice Presidentessa, Pamela Carpani.

“La nostra anima picena vive un fortissimo legame con la montagna, motivo per cui abbiamo scelto collaborazioni che gravitassero intorno a questo concetto – ha, invece, affermato la Presidentessa, Gloria Di Domizio.

Per informazioni e prenotazioni: 320 9085671 oppure sulle pagine social Facebook e Instagram

