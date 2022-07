ASCOLI PICENO – Dopo l’approvazione del bilancio con un utile importante, la Cassa Edile di Ascoli Piceno e Fermo prosegue incessantemente l’attività ordinaria, che, visto l’andamento del settore, conferma il ruolo fondamentale dell’Ente per le imprese ed i lavoratori con una attenzione particolare al territorio: già nei primi giorni di Luglio la Cassa Edile di AP – FM insieme al sistema nazionale delle Casse edili ha inaugurato l’inizio del cantiere per una struttura polifunzionale a servizio della comunità di Acquasanta Terme e dopo le ferie estive è prevista la celebrazione del 60° anno di vita dell’ Ente stesso. Il settore delle costruzioni è in fermento e, nonostante le criticità delle ultime settimane legate all’incertezza politica, continua ad essere un traino per il sistema economico: in questo contesto la Cassa Edile è un importante punto di riferimento per gli addetti ai lavori (imprese e lavoratori), ed anche presidio di legalità per le continue interlocuzioni con gli organi di vigilanza, di controllo e le Prefetture delle due province.

La Cassa Edile è un ente paritetico, di emanazione contrattuale costituito da imprese e lavoratori del comparto dell’edilizia, che eroga prestazioni contrattuali ed extra contrattuali agli aventi diritto.

“ Il bilancio chiuso nei mesi scorsi ha evidenziato un utile importante per il nostro Ente, utile che rappresenta una fotografia dell’andamento del settore. In questi giorni abbiamo effettuato nei confronti dei lavoratori le liquidazioni previste da contratto: a Giugno 2022 abbiamo erogato Euro 1.026.627,72 di Anzianità Professionale Edile rivolta a 2.584 operai, contro i 786.438,54 euro dello scorso anno nei confronti di 1.972 lavoratori edili“- afferma il Presidente della Cassa Edile di Ascoli Piceno e Fermo, Lanfranco Ceroni, titolare della CFL di Rapagnano. – “Da una parte ci riteniamo soddisfatti del momento che sta vivendo il nostro settore, nonostante le preoccupazioni che come imprese abbiamo sollevato riguardo i bonus ed i crediti ad essi legati. In questo momento, la Cassa Edile sta affrontando con grande slancio le sfide che la vedono protagonista e conferma il ruolo nevralgico che rappresenta, per le imprese ed i lavoratori. Come Presidente della Cassa Edile colgo l’occasione di augurare buone ferie ai lavoratori ed agli imprenditori, poiché al rientro dovremo affrontare nuove sfide che ci vedranno tutti impegnati, e l’Ente sarà pronto ad affrontarle”.

“In queste ultime settimane la Cassa Edile è stata fortemente impegnata nelle erogazioni previste da contratto, oltre all’A.P.E. infatti è stata liquidata la gratifica per un importo complessivo di 3.881.428,99 euro rivolto a 5.169 operai a Luglio 2022, contro i 2.922.336,37 euro di Luglio 2021 per 3.770 lavoratori. I numeri che ci si presentano sono numeri straordinari – prosegue la Vicepresidente Paola Senesi della Fillea Cgil – “ che ci confermano i dati espressi dal bilancio appena chiuso: un aumento del numero delle imprese, dei lavoratori e della massa salari che cresce di anno in anno. Proprio in previsione di questa crescita, nell’ ultimo contratto integrativo territoriale, come organizzazioni sindacali dell’edilizia, abbiamo richiesto ed ottenuto un aumento della quota per il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale, quota che serve a rafforzare il supporto ai lavoratori sulla sicurezza nei cantieri. La sicurezza sui cantieri è fondamentale ed attraverso le risorse della Cassa Edile, quindi delle imprese e dei lavoratori, si riesce ad alimentare un circuito positivo su temi centrali come la prevenzione e la sicurezza, anche grazie alla costante collaborazione con l’Ente Scuola Edile – Cpt”.

Il Presidente e tutto il Consiglio di Amministrazione della Cassa Edile di Ascoli Piceno e Fermo augurano buone ferie a lavoratori ed imprenditori, auspicando un rientro pieno di prospettive, consapevoli che saremo tutti impegnati nelle nuove sfide che il settore ci presenterà

