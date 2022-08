Riscontrata la necessità di disciplinare il traffico veicolare e la sosta delle auto in alcuni punti della città in occasione dell’edizione ordinaria della Quintana che si svolgerà domenica 7 agosto p.v. alle ore 15:30

Ordina di istituire, dal 6 al 7 agosto p.v. e, comunque, fino a cessata esigenza, per i motivi sopra esposti:

la revoca dell’offerta di sosta blu istituita sul lato sud di Via Pascoli per n.4 stalli;

di autorizzare la postazione RAI con i propri mezzi sull’area posta a sud della suddetta via;

di autorizzare, per il medesimo periodo, i veicoli RAI, che si contraddistingueranno al loro interno con l’esposizione di una copia della presente Ordinanza, utilizzati per le riprese televisive a transitare e sostare in A.P.U. e in Z.T.L. per l’effettuazione delle riprese televisive connesse alla manifestazione

per il giorno 6 agosto p.v. dalle ore 18:00 e fino al termine della cerimonia dell’Offerta dei Ceri, prevista in Piazza Arringo

di istituire il divieto di sosta con rimozione coatta in Via Lungo Castellano Sisto V°,. lato sud, per il tratto adiacente l’accesso alla Piazza Sant’Emidio al fine di agevolare l’accesso degli automezzi “Van” che trasporteranno i cavalli

dalle ore 18:30 alle ore 20:00 di inibire il passaggio del bus navetta, del “Trenino Turistico” e del bus elettrico e del bus navetta Start in Piazza Arringo

per il giorno 7 agosto 2022 – “Corteo della Quintana” – di istituire dalle ore 13:00 fino alle ore 21:00 e comunque fino a cessate esigenze:

il divieto di sosta con rimozione coatta – compreso autorizzati – in tutti i lati di Piazza V. Basso, Via B. Cairoli, Via Trivio, Via D’Ancaria, Corso Trento e Trieste, P. zza F. Simonetti, Via C. Del Duca, Via XX Settembre, P.zza Arringo, Corso V. Emanuele, Via delle Terme e Via G. Pascoli;

il divieto di sosta con rimozione coatta in Piazza Matteotti, lato sud, con contestuale revoca dell’offerta di sosta a pagamento da destinare alla sosta dei veicoli a servizio dei disabili;

il divieto di sosta rimozione coatta in Piazza Matteotti, lato sud della corsia interna, con contestuale revoca dell’offerta di sosta riservata ai residenti ed autorizzati, da destinare alla sosta dei ciclomotori/motocicli;

dalle ore 14:00 del giorno 7 agosto p.v.

di interdire la viabilità veicolare – compreso autorizzati e Servizio Trasporto Urbano (ivi compreso il servizio bus navetta) e taxi – in P.zza V. Basso – Via B.Cairoli – Via Trivio – C.so Trento e Trieste – P.zza Arringo – C.so V. Emanuele – Via delle Terme – Via Pascoli;

di inibire il passaggio del “Trenino Turistico” e del bus elettrico nelle vie e piazze sopra indicate fino al termine dell’ingresso del corteo dei figuranti all’interno del campo, nonché dalle ore 20:00 circa fino al completo deflusso del corteo dal percorso sopra indicato;

al competente Servizio della P.L. (Ufficio Verbali), di provvedere per la disattivazione, nella fascia oraria compresa tra le ore 15:30 e le ore 24:00 del 7 agosto p.v., del varco “ Carmine” , con relativa temporanea revoca della Z.T.L. (per quanto riguarda il solo transito) in C.so G. Mazzini – Via G. Sacconi, onde realizzare una via di transito alternativa alla temporanea interdizione di Piazza Matteotti – C.so V. Emanuele.