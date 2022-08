ASCOLI PICENO – Tutto pronto per l’Ascoli Summer Festival, la tre giorni di grande musica che, da giovedì 11 a sabato 13 agosto, animerà Piazza del Popolo e tutta la città di Ascoli Piceno. Sul palco si alterneranno artisti per tutti i gusti e tutte le età: si comincia con Mecna e CoCo, che taglieranno il nastro del festival domani, 11 agosto, alle ore 21.30.

L’ingresso al concerto della prima serata è completamente gratuito. Venerdì poi, alle ore 21, sarà la volta di Ariete, che ha scelto le Cento Torri per una delle tappe del suo “Specchio Tour 2022”: portavoce della nuova Generazione Z, Ariete è la giovane cantautrice che ha riscosso grandissimo successo con l’album di debutto “Specchio”. La chiusura dell’Ascoli Summer Festival sarà invece affidata a Brunori Sas, che riempirà il salotto buono cittadino con le sue note e la sua voce: sabato 13 agosto, alle ore 21, porterà sotto le Cento Torri il Tour Estate 2022, per una serata che si annuncia emozionante e coinvolgente.

“Siamo orgogliosi di offrire alla città un nuovo, ambizioso, Festival: tre giorni di grandi concerti, con artisti di calibro internazionale, per far ballare e divertire ragazzi, adulti e più grandi”. I biglietti per i concerti di Ariete e Brunori Sas sono disponibili, online e nei punti vendita, sui circuiti TicketOne, VivaTicket e CiaoTickets, oltre che direttamente presso la biglietteria del Teatro (in Piazza del Popolo).

Tutte le info al link https://www.comune.ap.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/21114

