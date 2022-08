ASCOLI PICENO – Al fine di effettuare operazioni di collegamento della nuova condotta da parte della Ciip in Corso Trento e Trieste, l’amministrazione comunale dispone per il giorno 18 agosto dalle 16.30 alle 02 (salvo fine anticipato dei lavori) l’interdizione del transito veicolare in Corso Trento e Trieste e dispone, c0n l’Ordinanza dirigenziale n. 522 del 16 agosto, i seguenti provvedimenti per la regolamentazione della viabilità:

Corso Trento e Trieste:

interdizione del transito veicolare da via XX settembre a corso Mazzini;

istituzione del divieto di sosta con obbligo di rimozione forzata su tutto il tratto davanti sede banca MPS previa revoca stalli di sosta ciclomotori;

istituzione del doppio senso di marcia per il tratto di C.so Trento e Trieste che va da Piazza Simonetti a via XX Settembre;

Via D. Angelini angolo via Pretoriana:

obbligo di svolta a destra per tutti i veicoli provenienti da ovest fatta eccezione per i mezzi di soccorso, di polizia e autorizzati;

Via Cairoli angolo via Niccolò IV:

obbligo di svolta a destra per proseguire su via Niccolò IV

Via A. Ceci:

istituzione del doppio senso di circolazione per consentire l’immissione su via Niccolò IV

