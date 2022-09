ARQUATA DEL TRONTO – Sabato 10 Settembre avrà luogo la tredicesima edizione della ormai celebre “Fiaccolata in onore della Madonna del Chiarino” a Colle, frazione di Arquata.

La Fiaccolata, organizzata dall’associazione “Noi di Colle d’Arquata”, come ogni anno partirà dalla Chiesa di Santa Maria della Rocca, edificio di culto situato su un costone di roccia in posizione panoramica sopra l’abitato, per poi scendere in paese sotto gli occhi dei numerosi visitatori.

La volontà degli abitanti di Colle d’Arquata di portare avanti la tradizione è stata più forte dell’emergenza Covid, la quale si è andata a sommare ad una situazione già di per sé assai complicata per via delle ferite lasciate dal sisma.

Tradizione e trekking che si mescolano perciò nell’edizione 2022, a sottolineare l’importanza di stare insieme di una comunità che tiene duro, anche nei momenti più difficili come quello attuale, in cui le ferite del terremoto sono ancora fin troppo evidenti per via di una ricostruzione che sta muovendo i primi passi solo a distanza di 6 anni dagli eventi sismici.

Per partecipare come tedofori prenotarsi al 328-2089701 entro venerdì 9 settembre.

